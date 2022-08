Beamer im Vergleich : Kino im Garten

In lauen Sommernächten bietet es sich an, den Leinwandgenuss zu Hause im Garten zu erleben, statt in den Kinosaal zu gehen. Zwei Beamer von Sony und Xgimi im Vergleich.

Wir haben den bewährten Klassiker wieder einmal aus den Tiefen des Filmarchivs gekramt. „Lawrence von Arabien“, schon vor Jahren liebevoll Pixel für Pixel restauriert, ist einfach eine Repertoireperle fürs große Sommerkino, und so ganz nebenbei taugt das betagte Leinwandepos auch als Bildreferenz, wenn neue Beamer in den Testraum kommen: Können die Projektoren flirrende Luft über heißem Wüstensand überzeugend abbilden? Wie klar leuchten die Sterne vor rabenschwarzem Himmel, wenn Lawrence und Sherif Ali irgendwo in den Weiten der Arabischen Halbinsel biwakieren? Zwei neue Bildwerfer mussten sich solchen Fragen stellen, das Modell Aura des chinesischen Herstellers Xgimi und das Beamer-Flaggschiff VPL-XW 7000 ES von Sony.

Die beiden Geräte repräsentieren ganz unterschiedliche Bauarten und Produktklassen. Der Aura steht für die Gattung der Kurzdistanzprojektoren, die man ohne großen Installationsaufwand und ohne komplizierte Vorbereitung einfach direkt vor die Leinwand stellt, um die Vorstellung fast im Handumdrehen zu starten. Und weil solche Apparate oft auch noch ihre eigenen Lautsprecher an Bord haben, bestreiten sie das Sommerkino autark. Der Sony dagegen ist ein High-End-Modell fast schon professionellen Zuschnitts, ganz für den stationären Einsatz im feinen Heimkino optimiert, wo eine anspruchsvolle Surroundanlage die Tonwiedergabe bestreitet.

Zunächst zum Aura. Der elegante Flachbau, Preis um 2400 Euro, schafft bis zu drei Meter breite Bilder. Die Helligkeit beziffert Xgimi mit 2400 Ansi-Lumen, einem Wert, der den Einsatz in mittleren Wohnräumen schon bei maßvoller Verdunklung erlaubt. Die Auflösung gibt der Hersteller mit 4k an, das allerdings muss man etwas relativieren. Der Aura erzeugt die Bilder wie die meisten Geräte dieser Klasse mit einem DLP-Chip, dessen Oberfläche sich aus winzigen Spiegeln zusammensetzt. Für jedes Pixel gibt es einen Micro-Reflektor. Der verwendete DLP-Baustein schafft eigentlich nur Full-HD-Auflösung, doch ein „Pixel Shift“ genannter Trick bringt zusätzliche Feinstrukturen auf die Leinwand. Die Elektronik spielt dem Chip jedes Einzelbild viermal zu, jeweils um ein Pixel nach rechts, unten, links und oben versetzt. Als Lichtquelle dient dem Aura ein Laser, der die drei Grundfarben mit der Durchleuchtung eines rotierenden Filters annimmt.

Diese Technik irritiert allerdings manchmal, wenn man mit den Augen zwinkert und dabei dann wie mit einem Schnappschuss ein Artefakt wahrnimmt. Über drei HDMI-Anschlüsse nimmt der Beamer Kontakt zu Bildquellen auf, er greift aber auch, wenn er soll, auf Onlinevideos zu. Der Aura arbeitet mit dem Betriebssystem Google TV, das über eingebautes WLAN oder ein angeschlossenes Ethernetkabel alle erdenklichen Streamingdienste und Mediatheken anzapfen kann. Für den Ton sind eingebaute Lautsprecher zuständig, die nach vorn und zur Seite abstrahlen. Sie entstammen, so steht es auf dem Oberdeck des Beamers, einer Kooperation mit dem amerikanischen Spezialisten Harman Kardon, und das ist kein Etikettenschwindel.

Die Tonabteilung klingt, auch im virtuellen Surroundbetrieb, respektabel, mit ordentlichen Bässen und weiträumigem Stereopanorama. Zwar lassen sich über Bluetooth zusätzliche Boxen ansteuern, aber wir fanden die externe Unterstützung eigentlich überflüssig. Die Bildqualität des Aura fanden wir überzeugend. Differenzierte Farben, dank eines brauchbaren Autofokus recht gute Bildschärfe und ansehnliche Kontraste standen als Stichworte in unserem Sichtprotokoll. Hier stimmen also Preis und Leistung.

Kann man das so auch vom Sony sagen? Immerhin kostet dieser High-End-Beamer atemraubende 15.000 Euro. Wir fügen allerdings zum Trost hinzu: Es gibt ein Geschwistermodell, VPL-XW 5000 genannt, mit ähnlicher Basistechnik, nur weniger Lichtleitung, für 6000 Euro. Aber zu unserem Flaggschiff. Das Herzstück dieses Beamers ist ein Chip mit echter UHD-Auflösung, der, von einer Laser-Lichtquelle angestrahlt, die Bilder mit einer Flüssigkristallschicht auf seiner Oberfläche erzeugt. Sony nennt die Technik SXRD, ein markenneutraler Name lautet Liquid Crystal on Silicon, kurz LCOS. Sony gibt als Helligkeitswert 3200 Ansi-Lumen an, was ausreicht, um selbst große Heimkinos zu erleuchten und überzeugende HDR-Kontraste zu ermöglichen. Große optische Linsen justieren mit Motorunterstützung die Brennweite und den Fokus. Schon die Fernbedienung bietet etliche Voreinstellungen für unterschiedliche Programmtypen an, im Bedienmenü können sich Profis austoben, um zum Beispiel den Farbraum zu optimieren oder Gammakorrekturen vorzunehmen.

Im Testbetrieb machte der Bolide einen überragenden Eindruck. Derart tiefe Kontraste haben wir noch an keinem Beamer gesehen, auch mit seiner Detailschärfe setzt der neue Sony Maßstäbe. Bis in die Bildecken hinein bleibt die Projektion so scharf, dass man die Pixel zählen könnte, wenn man wollte. Überzeugt hat uns auch die Funktion Motionflow. Damit glättet die Elektronik ruckelnde Bewegungsabläufe, wie sie in Filmen mit der niedrigen Bildwechselfrequenz des Kinos auftreten können. Kurzum: Der Sony ist ein Heimkino-Champion, aber nichts anderes kann man von einem Apparat dieser Klasse auch erwarten.