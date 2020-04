Beamer von LG im Test : Licht Gestalt

Aktualisiert am

LG schafft mit seinem neuen Projektor metergroße Bilder in feiner Qualität. Der Lüfter stört das Idyll.

Großes Kino an der Wohnzimmerwand ist in diesen Tagen nicht das schlechteste Rezept. Ist der jüngste Bildwerfer von LG für diesen Einsatzzweck gut gerüstet? Wir haben seine Linsen auf unsere Testleinwand gerichtet. Der flache weiße Projektor heißt HU 70 LS Largo, kostet 1900 Euro und wirbt mit einer Reihe interessanter Details. Dazu zählt sein Ultra-HD-taugliches Projektionssystem. Der Beamer verarbeitet Bewegtbild-Signale mit Auflösungen bis zum Raster 3840 mal 2160 Pixel. Dazu setzt er einen DLP-Chip ein, der jedes Bildpünktchen mit einem mikroskopischen Spiegel auf die Projektionsfläche lenkt. Dieses Element beherrscht allerdings nur Full-HD; das viermal so feine Ultra-HD-Raster erzeugt er durch einen Pixel-Shifting genannten Trick. Die Mikrospiegel bekommen jedes Ultra-HD-Bild viermal nacheinander zugespielt, jeweils um ein Pixel nach oben, unten, rechts und links verschoben.

Als Lichtquelle dient eine Kombination aus vier LED-Leuchten. Drei davon strahlen in den grundfarben Rot, Grün und Blau. Eine weitere, in Farbton und Leuchtkraft modulierbar, unterstützt den grünen Spektralbereich und sorgt für zusätzliche Helligkeit. Der Vorteil im Vergleich zu konventionellen Projektionslampen liegt auf der Hand. Die farbigen Halbleiterzellen halten bis zu 30 000 Stunden durch, müssen deshalb praktisch nie gewechselt werden. Und sie brauchen, anders als DLP-Beamer mit einer einzigen weißen Lichtquelle, kein rotierendes Farbfilterrad, das gelegentlich für irritierende, bunte Artefakte sorgt.

Zur Einstellung der Bildgröße dient ein Hebel auf dem Oberdeck des Projektorgehäuses, die Schärfe justiert ein von der Fernbedienung gesteuerter Motor. Je nach Abstand zur Leinwand schafft der kompakte Apparat Diagonalmaße bis zu 3,5 Meter. Selbst dann genügt seine Bildhelligkeit, die der Hersteller mit 1500 ANSI-Lumen angibt, solange der Raum verdunkelt ist. In hellen Umgebungen erzielen nur kleinere Formate hinreichende Leuchtkraft.

Der Beamer erschließt auch Online-Quellen

Als Programmlieferanten kommen nicht nur die üblichen Zuspieler in Frage. Der Beamer erschließt auch Online-Quellen, genau wie ein smarter Fernseher. Wer seine Filme auf lokalen Servern im Heimnetz hortet, kann dem Projektor auch diese Schätze zur Verfügung stellen. Weil der eingebaute Kontroll-Lautsprecher nur ein dünnes Stimmchen hat, empfiehlt sich die Tonausgabe über den optischen Digitalausgang. Wer mag, kann an einer der USB-Buchsen einen Bluetooth-Dongle anschließen, um drahtlose Lautsprecher oder funkende Kopfhörer anzusteuern.

Vor dem ersten Kinoabend sollte der Heimvorführer die Bildeinstellung optimieren. Geometrische Verzerrungen kann der Apparat mit automatischer Trapezkorrektur selbst ausgleichen. Für Farben, Kontrast und Helligkeit stehen Voreinstellungen zur Wahl, etwa Standard, Kino, Sport oder Spiel. Experten-Einstellungen justieren die Wiedergabe für besonders helle oder dunkle Räume, HDR-Effekt spreizt die Helligkeitsskala, um entsprechend produzierte Filme in Szene zu setzen.

Mehr zum Thema 1/

Wir konnten mit diesem Instrumentarium überzeugende Bildqualität mit schönen, natürlich wirkenden Farben erzielen. Schnelle Bewegungen stellt der Beamer ruckfrei dar. Auch mit der klaren Zeichnung feiner Bilddetails waren wir zufrieden, auch wenn unsere Testbilder erwartungsgemäß nachwiesen, dass der Kunstgriff Pixel-Shifting nicht die volle Ultra-HD-Auflösung erreicht. Einen Wermutstropfen allerdings wollen wir nicht verschweigen. Der eingebaute Lüfter bläst zu geräuschvoll. Mehr Diskretion im Maschinenraum täte dem Gerät gut. Ansonsten ist der jüngste Beamer von LG fürs Kino im Wohnzimmer eine Bereicherung, dank seiner komfortablen Ausstattung und auch wegen seiner rundum guten Bildqualität.