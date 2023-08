Aktualisiert am

Schwebt am Dachhimmel: Der Theatre Screen im BMW i7 mit 31,3 Zoll in der Diagonale und einer 8K-Auflösung Bild: BMW

Der Fahrer lenkt, die Technik denkt: Infotainmentsysteme erledigen so gut wie alle Nebenjobs im Auto, sie kennen den ­persönlichen Musikgeschmack, wissen, wo Kraftstoff am günstigsten ist, geben Wetterhinweise und ermitteln die perfekte staufreie Route zum Ziel. Schon ist spöttisch die Rede davon, dass das Auto zum Smartphone auf Rädern und damit das Fahren vernachlässigt werde. Da ist einiges dran. Aber spätestens mit dem Übergang zur Elektromobilität ist ein cleveres Bordsystem mit einer Ladeplanung längerer Strecken unabdingbar. Wir wollten wissen, was die derzeit besten Anlagen sind und können und worauf man bei der Konfiguration seines Neuwagens achten muss.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor".





Alle führenden Hersteller verwenden einen Trick, um ihre Bordsysteme besonders attraktiv zu machen: Sie setzen auf üppige oder gar riesige Bildschirme. Größe zählt, lautet die Psychologie dahinter, man ist schon auf den ersten Blick beeindruckt, wenn man auf den Theatre Screen des neuen BMW i7 blickt. Er ist für die Passagiere im Fond gedacht. Vorn im Cockpit geht insbesondere Mercedes-Benz an die Grenzen des Machbaren, wenn sich der Hyperscreen im EQS oder EQE über die gesamte Breite des Armaturenbretts zieht. Das wirkt modern, geradezu futuristisch, und eine riesige Anzeige hat gleich mehrere Vorteile: Man sieht mehr, etwa während der laufenden Navigation, man muss seltener den Bildausschnitt neu justieren, und berührungsempfindliche Schaltflächen können größer gezeichnet werden, damit sie der Finger einfacher trifft.