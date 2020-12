Hifi und Highend im Test : Vollkommen high

Aktualisiert am

Weiß die Handy-Generation noch, was Hifi oder gar Highend ist? Zeigen wir mal, was derzeit möglich ist mit schönen Geräten, die außergewöhnliche Technik haben.

Alles, was man braucht: Verstärker, Lautsprecher, Server und Kopfhörer Bild: Lucas Bäuml

Man kann es sich einfach machen und diese smarten Lautsprecher von Google, Apple oder Sonos in der Wohnung verteilen. Dann genügt ein Tipp auf das Smartphone oder ein Ruf in den Raum, um von morgens bis abends Wohn- und Schlafzimmer, Bad und Küche beschallen zu können. In der Wohnung fühlt man sich dann wie im Kaufhaus. Überall läuft Musik im Hintergrund.

Die meisten Boxen klingen gut. Aber mit Hifi oder gar Highend hat das natürlich nichts zu tun. Warum sich immer mehr Menschen für die smarte Variante entscheiden, hat zwei Gründe. Erstens sind diese Produkte viel günstiger als die Geräte aus der Welt der Audiophilen. Das ist leider so, daran wird sich nichts ändern. Zweitens lassen sich die Lautsprecher einfacher bedienen als das ganze Hifi- und Highend-Zeugs.