Apples Look Around ausprobiert : Neuer Standard für die Straßenfotografie

So kann man sich jetzt mit dem iPhone, iPad oder Mac überall umsehen: Look Around von Apple stellt Googles Streetview in den Schatten.

Damit hatte niemand so schnell gerechnet: In dieser Woche hat Apple seine Karten-Anwendung fürs iPhone, iPad und den Mac aktualisiert, und was bislang nur in einzelnen Großstädten funktionierte, klappt nun nahezu überall. „Umsehen“ (Look Around) heißt die Karten-Erweiterung, die mit einem Fernglas symbolisiert wird. Tippt man auf das Symbol, sieht man eine fotografische Ansicht der Umgebung wie in Googles Streetview.

Die Aufnahmen sind allerdings besser, meist bei hellem Sonnenschein geschossen – und sie zeigen fast alle Häuserfronten in Deutschland unverpixelt. Damit ist Googles Streetview weit abgeschlagen. Der Dienst ging 2010 für Großstädte an den Start und wurde nach Datenschutz-Protesten nicht mehr aktualisiert.

Gesichter und Nummernschilder sind auch in Apples Karten kaschiert. Die „Image Blurring“ genannte Technik arbeitet autonom, und um die Menge der fotografierten Personen von vornherein zu begrenzen, werden zum Beispiel Aufnahmen in Innenstädten außerhalb der Spitzenzeiten aufgenommen. Wer seine Hausansicht nachträglich verpixeln lassen will, muss sich an Apple wenden, etwa über diese E-Mail-Adresse. Die 3D-Darstellung des Anwesens bleibt jedoch wie gehabt sichtbar. Datenschützer haben gegen Apples Umsetzung keine Einwände. In Deutschland ist die Bayerische Landesdatenschutzbehörde zuständig, sie hat eine Informationsseite online gestellt.

Die Aufnahmen sind mit 360-Grad-Kameras geschossen, man kann sich per Fingertipp wie in einer Augmented-Reality-Darstellung durch die Straßen bewegen und entdeckt jede Menge Details. Auf diese Weise erhält man schon vor dem Besuch einer fremden Stadt einen Einblick, wie es dort aussehen mag. Die Aufnahmen wurden nicht nur von Kamera-Autos geschossen, sondern in Fußgängerzonen auch von Fotografen mit Kamera-Rucksack. Wo Apple wann welche Regionen fotografiert hat, erfährt man hier. Meist ist das Bildmaterial schon etwas älter, wie sich unter anderem an den Tankstellenpreisen für Benzin und Diesel ablesen lässt.

Nach ersten Probefahrten durch das neue Kartenmaterial verblüfft die Güte der Fotos wie die Reichweite der Erfassung. Selbst in kleinen Dorfschaften ist jede einzelne Straße abgebildet. Nur Stichstraßen wurden von den Apple-Kameraautos nicht befahren, und wo die Bebauung endet, endet auch die Fotografie.