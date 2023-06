Lebensgroß scheinen die Konferenzteilnehmer im Raum zu schweben, Gesicht und Mimik wirken real. Indes findet die Veranstaltung rein virtuell statt. Die Beteiligten tragen eine Videobrille, alles andere ist Illusion. Wenig später dient dasselbe Headset dem Filmgenuss. In feinster dreidimensionaler Pracht spielt das Abenteuer über die gesamte Breite des Raums. Der Nutzer wird hineingezogen und fiebert mit den Protagonisten mit. Ist das die Zukunft virtueller Realität? Gibt es künftig ein richtiges Leben im virtuellen?

Folgt man Facebook, Microsoft oder jetzt Apple, ist eine solche Zukunft schon entschieden. In der vergangenen Woche stellte Apple in Kalifornien sein erstes Mixed-Reality-Headset namens Vision Pro vor. Die Brille zeigt wahlweise eine komplett künstliche, virtuelle Realität (VR) oder eine Verschmelzung aus virtueller und realer Welt, Augmented Reality, AR genannt. Sie kostet von 3500 Dollar an, arbeitet autonom ohne Smartphone, benötigt allerdings ein per Kabel angeschlossenes externes Akkupack. Die kombinierte AR/VR-Brille soll nicht nur Spieler ansprechen, sondern auch für virtuelle Besprechungen und viele neue Dienste geeignet sein. Apple sagt, es sei die wichtigste jemals gemachte Ankündigung, eine komplett neue Plattform und ein „revolutionäres neues Produkt“.