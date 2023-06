Wie Apple die Zukunft sieht, zeigt das Unternehmen alljährlich auf seiner Entwicklerkonferenz. In diesem Jahr stand das neue Mixed-Reality-Headset Vision Pro im Vordergrund des Interesses. Aber die verbesserte Software für iPhone, iPad und Apple Watch bringt ebenso Überraschungen wie die Modernisierung des Mac-Portfolios.

Zunächst ein Blick auf iOS 17 und iPad OS 17. Das große Software-Update für Smartphone und Tablet kommt zwar final erst im Herbst mit der nächsten Gerätegeneration. Aber die Entwickler und Beta-Tester können bereits jetzt loslegen.

iOS 17 erlaubt stärker denn je die Personalisierung von Kontaktkarten im Adressbuch. Wer anruft, dessen Bild oder Avatar erscheint in individueller Darstellung auf dem Bildschirm des Angerufenen. Dazu gibt es ein neues Call-Kit für die Entwickler. Mit der Live Voicemail kann man sehen, was ein Anrufer gerade auf die Mailbox spricht. Die Nachricht wird in Echtzeit transkribiert und auf dem Display angezeigt. Wenn’s passt, kann man den auf dem Anrufbeantworter gelandeten Anruf doch noch annehmen. Für die Videotelefonie mit Facetime gibt es künftig ebenfalls einen Anrufbeantworter, und alle Nachrichten lassen sich automatisch transkribieren. Das können Google und andere schon länger.

Ein automatisches Check-in-System sorgt dafür, dass zum Beispiel die Eltern automatisch eine Push-Nachricht erhalten, wenn die Kinder wohlbehalten zuhause oder in der Schule eingetroffen sind. Das funktioniert per Geofence. Wer viel mit den Nachrichten-Stickern in iMessage arbeitet, darf sich darauf freuen, dass Fotos von Freunden und Verwandten demnächst in einen Sticker umgewandelt werden können. Der Dateiversand mit Airdrop von einem Gerät zum nächsten wird vielseitiger, und es gibt einen automatischen Austausch der persönlichen Visitenkarte von einem iPhone zu einem anderen, Name Drop heißt das.

Die virtuelle Tastatur hat Apple mit iOS 17 ebenfalls überarbeitet, sie setzt auf maschinelles Lernen, erkennt Diktate genauer und schlägt zum Beispiel in Nachrichten ganze Phrasen als Antwort vor.

Digitales Tagebuch als App

Eine neue App namens Journal ist ein digitales Tagebuch, das automatisch nicht nur das aufnimmt, was man selbst eingibt, sondern zum Beispiel auch, welche Musik man an dem jeweiligen Tag gehört hat und wie das eigene Sportprogramm aussah. Siri lässt sich künftig ohne ein vorangeschicktes „Hey“ aktivieren. Karten können vorab geladen werden, um „offline“ zur Verfügung zu stehen und die Automatikerkennung in Fotos identifiziert demnächst sogar die Haustiere.

Ins iPad OS ziehen viele dieser Neuerungen ebenfalls ein. Dazu kommen interaktive Widgets, die Direkteingaben erlauben. Man muss also die zugehörige Erinnerung nicht mehr öffnen, um zum Beispiel eine erledigte Aufgabe abzuhaken. Der Sperrbildschirm lässt sich personalisieren, und die Health-App mit allen Gesundheitsdaten landet erstmals auf dem iPad. Ferner wird die Bearbeitung und das Ausfüllen von PDF-Dokumenten grundlegend erweitert – und in die Notizen-App integriert.

Videokonferenzen werden deutlich aufgewertet

Die Mac-Rechner erhalten im Herbst ein neues Betriebssystem namens Sonoma, das viele iOS-17-Funktionen übernimmt, etwa die Widgets, die sich künftig überall auf dem Bildschirm anordnen lassen. Videokonferenzen werden deutlich aufgewertet, indem verschiedene Effekte für Microsoft Teams, Zoom, Webex oder das hauseigene Facetime bereitgestellt werden.

Nicht zuletzt wird die Software der Apple Watch aufgefrischt. Das neue Watch OS 10 soll im Herbst zur Bedienung stärker auf die digitale Krone setzen. Dreht man sie, ruft man einen Stapel auf, der schnellen Zugriff auf unterschiedliche Informationen liefert. Die Seitentaste öffnet künftig das Kontrollzentrum. Wie immer gilt: Die Software-Vorschau im Sommer zeigt nicht alle Neuerungen des Hardware-Herbstes. Die eine oder andere Überraschung folgt gewiss.

Überrascht waren viele Beobachter, wie schnell Apple wieder einmal seine Hardware modernisiert. Der im März vergangenen Jahres vorgestellte Mac Studio, der die Grundfläche eines Mac Mini hat, aber deutlich höher ist, erscheint in gleicher Bauform mit leistungsfähigerem Prozessor: Der neue M2 Ultra besteht, vereinfacht ausgedrückt, aus zwei verbundenen M2-Max-Prozessoren und ist der derzeit schnellste Apple-Prozessor. Die Preise beginnen bei 2400 Euro.

Der modular aufrüstbare Mac Pro im gelochten Tower-Gehäuse lässt sich erstmals mit Apples M-Prozessoren bestellen, von 8300 Euro an ist man dabei. Der Macbook Air, dereinst das kleinste Notebook von Apple, erscheint nun in neuer Größe. Mit einer Displaydiagonale von 15,3 Zoll ist er größer als ein kleines Macbook Pro und kostet in der günstigsten Ausstattung 1600 Euro.