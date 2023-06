Apple stellte am Montag in Kalifornien sein erstes Mixed-Reality-Headset namens Vision Pro vor. Die Brille zeigt wahlweise eine virtuelle Realität (VR) oder eine Verschmelzung aus virtueller und realer Welt, Augmented Reality, AR genannt. Sie kostet von 3500 Dollar an, arbeitet autonom ohne Smartphone, benötigt allerdings ein per Kabel angeschlossenes externes Akkupack. Die kombinierte AR/VR-Brille soll nicht nur Spieler ansprechen, sondern auch für virtuelle Besprechungen und viele neue Dienste geeignet sein. Apple sagt, es sei die wichtigste jemals gemachte Ankündigung, eine komplett neue Plattform und ein „revolutionäres neues Produkt“. Die Brille sei, in den Worten von Tim Cook, „der Anfang einer Reise für einen neuen Umgang mit persönlicher Technik.“

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor".





Virtuelle Realität und Augmented Reality sind seit Jahren ein großes Thema. Viele Unternehmen liefern bereits ähnliche Computerbrillen, und nun geht auch Apple einen ersten Schritt in diese Richtung. VR-Brillen erzeugen eine komplett künstliche Welt. AR-Brillen reichern hingegen die reale Welt um künstliche Elemente an, sie werden der Realität überlagert, das eigene Umfeld bleibt also sichtbar.

Das nun vorgestellte Headset aus Aluminium, Kohlefaser und gebogenem, laminiertem Glas sieht wie eine futuristische Skibrille aus. Das Design orientiert sich an den Airpod-Max-Kopfhörern. Die Front ist ein Display, so dass Augen und Gesichtsausdruck des Brillenträgers sichtbar sind, wenn man das einstellt. Vision Pro ist mit zahlreichen Kameramodulen, auch zur Aufnahme von Fotos und Videos, und hochauflösenden Micro-Oled-Displays ausgestattet. Es liefert 23 Millionen Pixel für beide Augen und mindestens 4K für jedes Auge. Weitere Angaben, etwa zur Helligkeit, wurden nicht gemacht.

Das Umschalten von VR auf AR, also von einer komplett virtuellen Ansicht auf eine, welche die reale Umwelt miteinbezieht, erfolgt mit der digitalen Krone an der Brille. Dann wird das Außenbild durchgelassen. Eine digitale Krone hat auch die Apple Watch. Die Vision Pro verzichtet zudem auf die sonst üblichen Controller, die in der Hand gehalten werden und mit denen man Anwendungen steuert. Apple setzt vielmehr auf eine Steuerung, welche die Augen- und die Handbewegungen sowie die Stimme auswertet. Man fixiert zum Beispiel mit dem Auge eine virtuelle App und startet sie durch das Zusammendrücken von Daumen und Zeigefinger, eine Art virtuellem Mausklick. Auch Siri, Mikrofone, Lautsprecher sowie IR- und Lidar-Sensoren sind an Bord. Die Brille kommt zum Beginn des kommenden Jahre zunächst nur in Amerika in den Handel. Aufgrund der schlanken Bauform ist es nicht möglich, zusätzliche eine konventionelle Brille während der Nutzung des Headsets zu tragen. Die Vision Pro verwendet Zeiss-Gläser, die eingesetzt werden, um Sehbeschränkungen ihres Trägers ausgleichen.

Die Vision Pro verwendet einen M2-Chip aus den Apple-Rechnern, dazu kommt ergänzend ein R1 genannter Chip, der die Fotos von 12 Kameras und fünf Mikrofonen aufnimmt. Der externe Akku liefert Strom für eine Laufzeit von rund zwei Stunden. Das Gewicht wurde nicht kommuniziert.

Das Headset bekommt ein eigenständiges Betriebssystem, es heißt Vision OS. Gleich zum Start laufen etliche bekannte Apple-Apps, darunter auch die Facetime-Videotelefonie, die mit dem Headset auf ein neues Level gehoben wird.