Apple Keynote : Das iPhone 14 und eine Uhr für Extreme

In diesem Jahr macht Apple einiges anders. Die neuen iPhone 14 sind angekündigt. Aber der Kunde muss sich umgewöhnen. Bislang gab es das Smartphone aus Cupertino in verschiedenen Größen mit identischen Prozessoren und ähnlicher Ausstattung. Nun sortiert der Konzern sein Portfolio um, das Nutzungsverhalten hat sich geändert. Ein iPhone Mini mit 5,4-Zoll-Display gibt es nicht mehr. Auf die Displaygröße kommt es an, größer ist besser, aber nicht jeder braucht die Top-Ausstattung, und deshalb bekommt man nun auch ein großes Gerät für einen moderaten Preis.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge





Der Kniff besteht darin, dass es von nun an zwei Größen und zwei Ausstattungsvarianten gibt. Das iPhone 14 hat eine 6,1-Zoll-Anzeige und das besser ausgestattete iPhone 14 Pro hat dieselbe Bildschirmdiagonale. Mehr Display bieten das iPhone 14 Plus mit 6,7 Zoll und das Flaggschiff Pro Max mit ebenfalls 6,7 Zoll. Die Gewinner dieser Umstrukturierung sind also jene Kunden, denen die große Anzeige wichtiger ist als die gehobene Ausstattung und jene, die mehr Ausstattung wollen, aber nicht die große Bauform. Pro oder nicht, groß oder klein, das ist künftig die Unterscheidungslinie.

Die Pro-Modelle werden attraktiver gemacht

Die große Innovation ist jedoch die Anbindung des iPhone 14 an ein namentlich nicht benanntes Satellitennetz, vermutlich Globalstar, um bei fehlender Funkversorgung SOS-Notrufe via Satellit absetzen zu können. Das funktioniert nur draußen unter freiem Himmel, und der Satellit muss „angepeilt“ werden. Es können nur reduzierte Textnachrichten an eine Notrufzentrale abgeschickt werden. Der Dienst lässt sich von November an in den USA und Kanada nutzen, für zwei Jahre gratis. Was mit den Kunden in anderen Ländern ist, bleibt noch offen.

Die nächste Zäsur im Hause Apple besteht darin, dass nur die beiden Pro-Modelle im Edelstahl- statt Aluminiumgehäuse den schnelleren neuen A16-Prozessor, das Always-on-Display und eine neue 48-Megapixel-Weitwinkeloptik erhalten. Deren Sensoren werden größer, was zu besseren Bildern bei schlechten Lichtverhältnissen führt. Der eingebaute Blitz wird heller. Die Pro-Modelle werden also attraktiver gemacht, sie setzen sich von den Basisvarianten stärker ab. Letztere haben nicht den aktuellen Prozessor an Bord, sondern nur einen leicht verbesserten A15 des Vorjahres, das wird nicht jeder goutieren.

Der neue A16-Prozessor mit 4-Nanometer-Bauweise sei der schnellste Smartphone-Prozessor der Welt, sagt Apple, und besteht wie gehabt aus mehreren Komponenten für Grafik, Display und Künstliche Intelligenz.

Die Kamera des iPhone 14 und des 14 Plus hat ein diagonal angeordnetes Doppelobjektiv mit Verbesserungen gegenüber dem iPhone 13, vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Pro-Modelle verwenden eine Dreifachfachoptik und haben zusätzlich einen Lidar-Sensor. Die Abkürzung steht für „Light Detection and Ranging”, dabei wird die Umgebung mit einem Laserstrahl abgetastet. Autonom fahrende Autos verwenden dergleichen, um sich ein Bild der Umgebung zu machen.

Always-on-Display nur für die Pro-Modelle

Die Pro-Modelle haben eine neu gestaltete Aussparung für die Frontkamera, die erstmals einen Autofokus mitbringt und eine verbesserte biometrische Gesichtserkennung, Face ID. Die sogenannte „Notch“ erweitert sich automatisch, wenn Meldungen eingehen und funktioniert also im Nebenjob wie ein Außendisplay bei Klapp-Smartphones.