Apple präsentiert : Das neue iPhone und was noch?

Wir spekulieren mal ein bisschen, was Apple gleich vorstellt. Und je länger der Abend, desto mehr wissen wir. Bleiben Sie dran und erfahren alles über das neue iPhone und die anderen Apple-Neuigkeiten.

Es wieder soweit. An diesem Dienstag Abend ab 19 Uhr wird Apple-Chef Tim Cook die Bühne im Steve Jobs Theater in Cupertino betreten, um neue Produkte zu präsentieren. Im Vorfeld wurde schon seit Monaten wild spekuliert. Dass ein neues iPhone kommt, ist mehr als wahrscheinlich, ebenso dass es drei Kameraoptiken geben wird. Doch es gibt auch Gerüchte, die sich schnell in Luft auslösen könnten: die Stiftbedienung, das umgekehrte drahtlose Laden.

Wir haben die wichtigsten Gerüchte gesammelt. Sie finden sie unter der Überschrift „Was wir vermuten“. Gleich, wenn die Apple-Keynote beginnt, werden wir die Gerüchte über die Neuigkeiten wie zum Beispiel iPhone, Apple Watch und andere fortlaufend überprüfen. Sie lesen anfangs noch viel darüber, was wir vermuten. Je länger der Abend dauert, desto mehr wissen Sie und wir. Aus „Was wir vermuten“ wird „Was wir wissen“. Die Spekulationen wandern allmählich im Text nach unten und lösen sich auf. Doch erst einmal ein Blick in die Glaskugel:

WAS WIR VERMUTEN

Drei neue iPhone-Modelle, zwei neue Apple Uhren und weitere spannende Details: Der amerikanische Konzern stellt am Dienstag in Kalifornien seine modernisierte Produktpalette mobiler Geräte vor.

Leitgedanke der diesjährigen Show sind Sicherheit und Datenschutz. Neugierigen Apps wird der Zugang zu privaten Daten abgeriegelt. Erstmals erhält das iPad ein eigenes Betriebssystem und soll damit mehr denn je als Notebook-Ersatz dienen.

Mit einer Schlafüberwachung wird die Funktionalität der Uhr erweitert, die Foto-Abteilung der neuen iPhones wird abermals verbessert, und das Telefon ist künftig mit umgekehrtem drahtlosen Laden in der Lage, den Akku anderer Geräte zu betanken.

Erstmals lässt sich ein iPhone auch mit dem Stift bedienen, er wird allerdings nicht wie bei Samsung im Gehäuse verstaut.

Drei neue iPhone-Modelle

Obwohl Apple nach Kräften bemüht ist, seine Abhängigkeit vom iPhone zu lockern, stehen drei neue Modelle im Vordergrund des Interesses. Sie sind die Nachfolger des bisherigen Portfolios bestehend aus iPhone X R, iPhone X S und X S Max. Bauform, Bildschirmdiagonale, Materialien und viele Details bleiben gleich. Wer die Geräte des Modelljahres 2018 von den aktuellen unterscheiden will, muss auf die Rückseite mit der neu gestalteten Kameraeinheit sehen.

Einstiegsgerät iPhone 11 mit 64 Gigabyte Speicher

Das iPhone 11 ist das Einstiegsgerät und bietet eine Bildschirmdiagonale, die mit 6,1 Zoll üppig ausfällt. Es bleibt allerdings bei einer eher kleinen Auflösung von 1792 x 828 Pixel. Im Unterschied zum Vorgänger befinden sich nun zwei Kameraoptiken auf der Rückseite. Mit einem LC-Display ausgestattet, liegen die Preise für die Varianten mit 64, 128 oder 256 Gigabyte Speicher vermutlich zwischen 900 und 1100 Euro. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, zwei verschiedene Farben könnten Abwechslung bringen.

iPhone 11 Pro und 11 Pro Max und der Stift

Die beiden neuen Oberklassegeräte im Edelstahlgehäuse verwenden wie gehabt ein Oled-Display mit hohem Kontrast, kräftigen Farben und kommen in der Größe der bisherigen Modelle mit 5,8 Zoll als iPhone 11 Pro und als übergroßes iPhone 11 Pro Max mit einer Bildschirmdiagonale von 6,5 Zoll. Die Auflösung von 2688 x 1242 Pixel entspricht jener der Vorjahresmodelle, und wie gehabt sind sie in drei Ausbaustufen mit 128, 256 und 512 Gigabyte Speicher erhältlich. Die Preise reichen wahrscheinlich von 1200 bis 1400 Euro.

Die große Displayfläche der Pro-Modelle legt einen Tabubruch nahe: Nun setzt auch Apple auf den Stift und erlaubt damit die Bedienung sowie das Zeichnen. Der Stift wird mit Bluetooth angekoppelt. Die Technik wird vom iPad übernommen, für das der Apple Pencil in zwei Versionen zur Verfügung steht. Oder doch nicht? Das Gerücht hält sich hartnäckig. Kurz vor der Keynote ziehen einige ihre Spekulationen allerdings wieder zurück.