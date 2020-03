Apple Macbook Pro 16 : Das teuerste und schnellste Macbook aller Zeiten

Ein Notebook der Superlative. Noch nie hatte ein Macbook ein so großes Display. Noch nie so viel Tempo, und noch nie war ein Macbook in Vollausstattung so teuer. Wir haben das neue Macbook Pro 16 einige Zeit ausprobiert. Es ist der Nachfolger der 15-Zoll-Modelle und grenzt sich nach unten vom 13-Zoll-Pro ab. Dieses große Macbook ist kein Gerät, das sich Vielreisende für ihr mobiles Arbeiten aussuchen. Mit einem Gewicht von zwei Kilogramm und Maßen von 35,8 × 24,6 × 1,6 Zentimeter ist es wohl eher für den stationären Einsatz gedacht, wir mochten es auch nicht auf den Oberschenkeln halten.

Design, Bauform und das gefräste Aluminiumgehäuse bieten keine Überraschung und folgen den Leitlinien des Hauses Apple. Verarbeitungsqualität und Stabilität sind überragend, selbst über Wochen hinweg gab es keine Probleme mit Fingerabdrücken. Im Vergleich mit dem älteren 15-Zoll-Macbook reicht das Display nun etwas dichter an den Gehäuserand heran, es löst mit üppigen 3072 × 1920 Pixel auf und erreicht eine Pixeldichte von 226 dpi. Das sind also 5,9 Millionen Pixel insgesamt, ein Rekord für Apple-Notebooks.

Die bis 135 Grad zu öffnende Anzeige bietet die von Apple so genannte True-Tone-Technik, die Farbe und Intensität automatisch dem Umgebungslicht anpasst, was vor allem abends bei gemütlicher Beleuchtung ein Pluspunkt ist. Die maximale Helligkeit von 500 Nits ist ein ordentlicher Wert, aber nicht überragend. Die leider spiegelnde Anzeige gibt den erweiterten DCI-P3-Farbraum wieder und muss bei einer Farbtiefe von 10 Bit passen, dazu benötigt man einen externen Monitor. Die Bildwiederholrate kann man in den Systemeinstellungen variieren. So lassen sich Flackereffekte in Videos vermeiden, wenn das Filmmaterial mit einer anderen Bildfrequenz arbeitet als das Display. Endlich eine üppig große Anzeige, das ist unser Fazit. Mit mehr Platz kann man seine Inhalte besser arrangieren – oder abends mit geöffneter E-Mail und Word auch noch ein drittes Fenster fürs Fernsehprogramm öffnen.

Eine der wichtigsten Neuerungen für alle Macbook-Freunde ist die neue Tastatur, die jetzt wieder mit einem Scherenmechanismus arbeitet. Die bislang eingesetzte Butterfly-Technik war wegen ihres kurzen Hubs sowie Problemen mit eindringenden Krümeln und Staub umstritten. Nun ist die alte Technik wieder da, der Hub wird abermals größer, was Vielschreiber begrüßen werden.

Der Einschaltknopf ist von der als Softkeys ausgeführten Funktionstastenleiste, von Apple Touch Bar genannt, abgesetzt, ebenso die eigenständige Escape-Taste, und im Einschalter findet man den biometrischen Fingerabdruckscanner, der bestens arbeitet. Eine erstklassige Bewertung holt sich auch das riesige Trackpad, es misst 16 × 10 Zentimeter. Die Maussteuerung erfolgt damit präzise und nahezu perfekt. Hier kommt kein Windows-Gerät mit.