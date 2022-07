Aktualisiert am

Macbook Air im Test : Apple in the Air

So viel Auswahl war nie: Wer ein neues Macbook kaufen will, hat die Qual der Wahl. Ein Blick auf das junge Macbook Air und seine Freunde.

Ein neues Notebook von Apple soll es sein, und bitte schön mit der üblichen Bildschirmdiagonale von 13 Zoll. Die großen Boliden bleiben also außen vor. Trotzdem stellen sich gleich viele Fragen. Das Macbook Air mit M2-Prozessor ist neu auf dem Markt, und insgesamt tummeln sich nun sage und schreibe neun verschiedene Macbooks in dieser Baugröße in der Apple-Welt, sodass die Wahl zur Qual wird.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor".





Wir werfen hier den Blick auf die Modelle mit dem hauseigenen M-Prozessor, der sich ab­grenzt von den älteren Geräten mit Intel-CPU, von der sich Apple abwendet. Die selbst entwickelten Prozessoren sind schneller und energieeffizienter. Zwar musste sämtliche Software an­­gepasst werden oder läuft in einer Emulation.