Mac Mini im Test : Flache Verwirrung in der Apple-Welt

Jetzt wird es kompliziert. Apple modernisiert seine Desktop-Rechner, der neue Mac Mini ist im Handel. Früher hätte man wenige Sätze darüber verloren: Das ist das Einstiegsgerät in die Apple-Welt, besonders kompakt, besonders günstig, aber wer mehr Leistung will, nimmt den vor einem Jahr vorgestellten Mac Studio oder den älteren und sündhaft teuren Mac Pro, der bei 6500 Euro beginnt und noch mit In­tel-Prozessoren läuft. Der ak­tuelle iMac, also der PC im All-in-one-Gehäuse mitsamt Monitor, ist derzeit un­inte­ressant, weil nur mit kleinem 24-Zoll-Bildschirm und M1-Prozessor er­hältlich.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor".





Doch nun sieht die Welt anders aus. Der Mac Mini in der kleinsten Ausbaustufe kommt zum reduzierten Preis, das glaubt man kaum. Nur noch 700 Euro verlangt Apple für die Variante mit M2-Prozessor, acht Gigabyte Arbeitsspeicher und einer 256 Gigabyte fassenden SSD. Da kann man unbesehen zuschlagen. In dieser Ausstattung mag der eine oder an­dere über den knappen Arbeitsspeicher ins Grübeln kommen. Indes: Auch mit acht Gigabyte läuft sämtliche Büro- und Fotosoftware problemlos, mehr benötigt nur derjenige, der Videos schneidet oder aufwendige Musikprojekte bearbeitet. Eher spricht gegen das Basismodell die deutliche langsamere SSD. Die verwendeten Flash-Module verringern die nutzbaren Speicherkanäle, und damit reduziert sich die Transferrate. Ob sich daran ein Office-Arbeiter stört, sei dahingestellt.