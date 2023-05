Als Steve Jobs 2007 das erste iPhone vorstellte, gab es nur ein einziges Modell. Heute fächert Apple sein Produktportfolio etwas weiter auf. Neben der aktuellen Gerätegeneration stehen noch einige Vorjahresprodukte in den hauseigenen Geschäften. Wer ein neues iPhone direkt bei Apple kaufen will, hat derzeit die Qual der Wahl zwischen sieben Geräten. Das teuerste kostet viermal so viel wie das günstigste. Welches iPhone passt zu wem, auf was sollte man achten?

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor".





Beginnen wir zunächst mit den Gemeinsamkeiten aller Kandidaten. Sie sind jung und erschienen allesamt 2021 oder 2022. Alle unterstützen die 5G-Mobilfunknetze und setzen mit dem A15 und A16 auf superschnelle Prozessoren, deren Arbeitstempo für nahezu sämtliche Anforderungen eines Smartphones mehr als ausreichend ist. So gesehen ist man schon mit dem iPhone SE der dritten Generation aus dem Jahr 2022 gut bedient. Es ist das günstigste iPhone im aktuellen Angebot und deshalb für viele Angestellte das Diensthandy. Die Preise beginnen von 550 Euro an.