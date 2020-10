Apple Carkey im Test : Schlüsselerlebnis ohne Schlüssel

Als der neue 3er BMW den Weg in die Redaktion fand, fragten wir vorsichtig in der Testwagenabteilung des Herstellers an, ob es vielleicht mal möglich wäre, Apple Carkey auszuprobieren, also das iPhone oder die Apple Watch als digitalen Autoschlüssel zu verwenden. Und zwar mit unserem eigenen Equipment.

Wir hatten nach den Erfahrungen der Vergangenheit mit einem entschiedenen Nein gerechnet, denn das Smartphone als Autoschlüssel gibt es zwar schon lange. Aber die bisherigen Lösungen waren kein Erfolg, und vor allem war das Verheiraten von Telefon und Auto eine Prozedur, die man am ehesten mit dem Besuch einer Kraftfahrzeugzulassungsstelle vergleichen konnte. Selbst die manchen Testwagen mitgelieferten Android-Smartphones mit elektronischem Schlüssel funktionierten nicht richtig. Und jetzt: einen Testwagen „mal eben“ für begrenzte Zeit mit einem iPhone koppeln? Wie viel Aufwand wäre das?