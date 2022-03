Amazon Echo Show 15 im Test : Alexa zeigt sich

Meist versteckt sich Alexa in einem kugel- oder zylinderförmigen Gehäuse namens Echo. Diese Lautsprecher sind das Zuhause von Amazons Sprachassistentin, von dort aus hört sie zu, gibt Antworten oder spielt auf Wunsch Musik ab. Mit dem neuen Echo Show 15 öffnet uns Alexa abermals die Augen. Auch in der vierten Generation redet sie nicht nur, sondern zeigt ihre Ergebnisse auf einem üppigen 15,6 Zoll großen Bildschirm, der ebenso wie ein Smartphone oder Tablet auf Tipp- und Wischgesten reagiert. Das große Display ist ein großer Gewinn. Letztlich hat man einen kleinen Fernseher mit gerade einmal vier Zentimetern Tiefe vor sich. Amazon liefert eine praktische Wandhalterung mit. Mit einem Ständer für 30 Euro steht das Gerät stabil im oder auf dem Regal.

Alexa ist dadurch wieder auferstanden. Wir hatten Echo, aber auch die smarten Boxen von Apple und Google gedanklich beerdigt, weil ihre Sprachassistenten nicht immer hören, wie sie sollen. Es gibt keine andere Möglichkeit der Korrektur, als die Worte noch mal und noch mal langsam, laut und deutlich den Assistenten vorzusagen. Häufig erfolglos. Das nervte fürchterlich. Nun stehen wir schweigend und vergnügt vor Echo Show 15, suchen mit dem Zeigefinger nach Lieblingsliedern, wählen Videos in Youtube oder Amazon Prime mit einem Fingertipp aus, klicken durch Fernseh-Mediatheken oder surfen im Internet mit dem Browser Bing von Microsoft, indem wir klicken, wischen und manchmal auch Buchstaben in ein Suchfeld eingeben.

So kennen und mögen wir es vom Smartphone oder Tablet. Im Übrigen hören und reden diese Geräte ebenso, weil in ihnen entweder der Sprachassistent Siri (Apple) oder der Google Assistant (Android) steckt. Dann könnte man sich doch ebenso ein Tablet an die Wand hängen? Im Grunde ja.

Amazon muss also mit Echo Show mehr bieten. Alexa hat daher exklusive Eigenschaften wie die sogenannten Skills, von denen es mittlerweile Tausende gibt. Das sind Antworten oder Aktionen auf eine spezielle Frage hin. Weil sie so speziell sind, listet Amazon in wöchentlichen Mails Beispiele, wie etwa in dieser Woche: „Alexa, wie viel Wasser gibt es auf der Erde?“, „Alexa, wo ist die nächste Apotheke?“, „Alexa, stelle einen Timer auf 5 Minuten“, oder „Alexa, gib mir den Wetterbericht für die nächsten 7 Tage“.

All diese Fragen und Befehle können die Assistenten von Apple und Google auf dem Smartphone und Ta­blet genauso gut beantworten und ausführen, wenn man eine andere Anrede wählt. Schwieriger wird es für die Konkurrenz mit „Alexa, lies ‚QualityLand‘ von Marc-Uwe Kling“. Denn Alexa liest direkt die ersten Zeilen des Buchs vor – sofern es in Audible, Amazons Hörbuch-Laden, gekauft wurde. Mit Echo Show 15 will Amazon zudem die Nutzer an die eigenen Gerätschaften wie Videotürklingeln und andere smarte Dinge binden, die sich mit sprachlichen Anweisungen schnell und einfach steuern lassen.

Schicke Schaltzentrale

Wer sich auf den Amazon-Kosmos einlässt, dort seine Notizen, To-do-Listen und Kalendereinträge verwaltet, smarte Lampen, Steckdosen und Türklingeln besitzt, Prime Video und Audible nutzt, bekommt für 250 Euro eine schicke Schaltzentrale für sein Amazon-Reich. Da Echo Show 15 in der Nähe einer Steckdose hängen oder stehen muss, könnte es sinnvoll sein, mehrere Zimmer damit zu bestücken. Doch dann nähert man sich preislich einem Tablet, das vielseitiger einsetzbar ist, weil es einen Akku hat, noch besser bedient werden kann und alle Apps hat, die man braucht. Nur Alexa wäre sprachlos und würde für immer schweigen.