Im Fluggepäck verboten : Wie gefährlich sind Apples Airtags?

Nach vier Flügen mit KLM bleibt eine positive Reiseerinnerung übrig: der Einsatz des Airtags von Apple. Mit diesem kleinen Knopf ließ sich das Gepäck orten, das nach Frankfurt fliegen sollte, aber in Amsterdam am Boden blieb. Dem Golfspieler, der im gleichen Flugzeug saß, ging es genauso. Zwischen Schlägern und Bällen lag das gleiche Tracking-Utensil. Der Knopf sendet permanent Bluetooth-Signale, die iPhones und iPads in der Nähe empfangen und anonym an Apples Server den Standort weitergeben, den der Besitzer des Airtags über die Wo-ist-App sehen kann. In der Theorie muss man nicht wissen, wo das verlorene Gepäck ist, weil es nachgeliefert wird. Doch in der Praxis sieht es oft anders aus. Es kann mal bis zu einer Woche dauern. Oder es kommt gar nicht an. Das Internet ist voller Geschichten, in denen Fluggäste berichten, dass sie nur mit Hilfe eines Airtags oder anderer Knöpfe wieder an ihr Gepäck kamen. Ohne den Tracker hätten sie es vielleicht nie wieder gesehen.

Marco Dettweiler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge





Nun stehen Ende Oktober zwei Flüge mit der Familie und Lufthansa an. Vorsorglich bekommt jedes Gepäckstück einen Airtag als Flugbegleiter. So die Idee. Am Flughafen könnte es dann schon vor dem Flug Ärger geben. Denn die Lufthansa hat @djthomashome auf Twitter geantwortet, dass sie aktivierte Airtags im Gepäck verbietet, weil sie als gefährlich klassifiziert werden, es sei denn sie sind ausgeschaltet. Da ein deaktivierter Airtag so viel bringt wie ein Navi ohne GPS, kann man das Ding gleich zu Hause lassen.

Wieso ist für die Lufthansa ein Airtag Gefahrengut? Ist es gar nicht. „Die Lufthansa Group hat eine eigene Risikobewertung vorgenommen mit dem Ergebnis, dass Tracker mit sehr geringer Batterie- und Sendeleistung im aufgegebenen Gepäck kein Sicherheitsrisiko darstellen“, antwortet sie FAZ.NET. Und weiter: „Wir haben nie ein Verbot für solche Geräte ausgesprochen. Wir stehen in engem Kontakt mit den entsprechenden Institutionen, um so schnell wie möglich eine Lösung zu finden.“

Sie spielt den Airtag also der Internationale Zivilluftfahrtorganisation (IATA) zu. Die macht die Regeln, was im Aufgabe- und Handgepäck mitgenommen werden darf und was nicht. Ein Airtag wird somit beurteilt als „tragbares elektronische Gerät, das Lithium-Ionen- oder Lithium-Metall-Zellen Batterien enthält“. Die dürfen zwar im Koffer stecken, „müssen aber komplett ausgeschaltet“ sein. Im Falle des Airtags bedeutet dies: Batterie herausnehmen. Die Folge: Der Knopf kann keine Bluetooth-Signale mehr senden, ist also funktionslos. Dass die IATA die kleinen Tracker so behandelt, ist nicht nachzuvollziehen. Deswegen sagt wohl auch die Lufthansa: „Es ist an den Behörden, die Vorschriften anzupassen, die derzeit die Verwendung dieser Geräte für Fluggäste im aufgegebenen Gepäck beschränken.“

Mehr zum Thema 1/

Denn was macht so ein armer Knopf? Er sendet Bluetooth-Signale. Das tun die Smartphones, Tablets und Notebooks auch, deren Funktion Passagiere erlaubterweise für ihre Kopfhörer auch während Start und Landung nutzen. Davon kann also keine Gefahr ausgehen. Bleibt die Energiequelle. Im Airtag steckt eine CR2032-Knopfzelle, also kein Akku, sondern eine Batterie. Wäre sie fest verbaut, könnte man sie gemäß einer anderen Regel der IATA im Aufgabegepäck mitnehmen. Denn „Gepäckstücke mit eingebauten Lithium-Batterien, bei denen die Batterien nicht entnehmbar sind, dürfen höchstens 0,3 g Lithium-Metall enthalten oder für Lithium-Ionen höchstens 2,7 Wh haben.“ Die Knopfzelle im Airtag hat einen Lithiumgehalt von zirka 0,07 Gramm, 3 Volt und bis zirka 240 Milliamperestunden.

Leider gibt es diese Regeln der IATA und die Lufthansa hält sich dran. Und vermutlich viele andere Fluggesellschaften auch. Solange die Regeln nicht geändert werden, dürfte es also erst einmal vorbei sein mit dem Orten des Gepäcks mit Hilfe solcher Knöpfe.