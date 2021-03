50 Jahre E-Mail : Ex Post

Wird jetzt von mir erwartet, dass ich da jeden Tag hineinschaue“, war die erste Frage des Kollegen, als diese Zeitung gegen Ende der neunziger Jahre damit begann, jedem Redakteur ein dienstliches E-Mail-Postfach einzurichten. Die E-Mail hatte sich durchgesetzt und zog in die Unternehmen und Verwaltungen ein. In diesem Jahr wird die elektronische Post 50 Jahre alt. Sie hat eine Kommunikationsrevolution ausgelöst, die Tür zu vielen weiteren Diensten geöffnet und die Art und Weise des Umgangs mit Nachrichten grundlegend geändert. Die sich sozial nennenden Netze wie Facebook oder Chat-Systeme wie Whatsapp haben die E-Mail nicht ersetzt. Die elektronische Post ist und bleibt das wichtigste Kommunikationsmittel der westlichen Welt, obwohl sie seit 50 Jahren viele Nachteile hat, die noch immer nicht ausgebessert sind.

In dieser Redaktion war eine unmittelbare Folge des E-Mail-Starts sofort sichtbar: Wo früher meterhohe Stapel aus Briefpost und Telefaxen auf den Schreibtischen die Abwesenheit von Kollegen dokumentierten, schwanden diese zugunsten überfluteter virtueller E-Mail-Postkörbe. Natürlich hatten viele Redakteure zu diesem Zeitpunkt schon eine private E-Mail-Adresse, manche bereits seit vielen Jahren, weil sie an Universitäten und Forschungseinrichtungen gearbeitet hatten oder als Internetpionier bereits in den achtziger Jahren online gingen. Eine E-Mail-Adresse zu haben mit dem Klammeraffen, das war viele Jahre lang ein ultimativ cooles Erkennungszeichen des Nerds.

In den Anfangszeiten der E-Mail gab es weder Spam noch Phishing, geschweige denn den leisesten Zweifel, dass derjenige, dessen Name als Absender angezeigt wurde, auch der tatsächliche Absender war. Wer zu Hause seine E-Mail erledigen konnte, musste sich mit einem Akustikkoppler oder Modem ins Internet einwählen, DSL gab es noch nicht. Die Hardware kam entweder mit „Postzulassung“ aus deutschen Landen und war teuer, langsam und schlecht. Oder sie war ohne Postzulassung illegal, günstig und gut. Weil der Zugang zum Netz über die Telefonleitung erfolgte, war diese für Sprachtelefonie blockiert, und noch schlimmer: Weil das Telefonieren vor der Liberalisierung des Marktes (1998) ohne Wettbewerb, ohne private Anbieter sündhaft teuer war, galt das auch für die Einwahl ins Netz.

Nur wenige Minuten kostenpflichtig online

Man schrieb also am Rechner seine E-Mail vor, beantwortete „offline“ die Eingangspost und wählte sich dann mit Akustikkoppler oder Modem kurz ins Netz ein, holte neue Nachrichten ab und brachte die offline verfassten auf den Weg. Auf diese Weise war man nur wenige Minuten kostenpflichtig online.

Amerika hatte es besser, hier gab es früher freie Märkte und Wettbewerb, hier wurde die E-Mail erfunden. Den Anfang machte in den sechziger Jahren das Arpanet, ein dezentrales Computernetzwerk, das vom amerikanischen Verteidigungsministerium in Verbindung mit dem Massachusetts Institute of Technology entwickelt wurde. Die revolutionäre Idee bestand darin, Kommunikationsbotschaften nicht mehr auf einer Standleitung zu versenden, sondern ein Protokoll zu entwerfen, das den Transport als Pakete vorsieht, die sich selbst ihren Weg vom Ausgangsort über Vermittlungsrechner zum Ziel suchen. Nun wurden erste Rechner vernetzt, und Anfang der siebziger Jahre hatte das Arpanet bereits 19 Knoten. Man konnte einen Rechner in Los Angeles von Utah aus so bedienen, als ob man vor ihm säße.