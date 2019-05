© Hersteller

Sonnenbrillenträger sind cool. Manche sind so cool, dass sie sie auch im Dunkeln tragen. Wer noch cooler sein will, setzt sich eine Bose Frames auf die Nase. Dann sieht man nicht nur wenig, sondern hört auch kaum etwas. In den Bügeln steckt „das bisher kleinste, dünnste und leichteste Bose-System“. Ihre Lautsprecher sind wie ein Kopfhörer, nur dass die Ohren freibleiben. Da die Brille mit dem Smartphone verbunden ist und die Frames ein Mikrofon integriert hat, taugt sie ebenso zum Telefonieren. Bose verspricht, dass die Musik und die Worte des Anrufenden nicht nach außen dringen. Zudem lassen sich auch die Assistenten von Google und Apple aktivieren. Die ganz coolen Sonnenbrillenträger müssen dann noch nicht einmal auf ihr Smartphone schauen. Die Bose Frames kommen Ende Mai nach Deutschland für 230 Euro. (made.)