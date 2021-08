Schlusslicht der Woche : Gut und schlecht

Unter all den schlechten Nachrichten in diesen Tagen ist die gute, dass es mit dem Verkauf von Elektroautos vorangeht. Oder auch nicht.

In diesen Tagen ist man schon froh, wenn es mal eine gute Nachricht gibt. Anfang der Woche wurde sie verkündet: Die Förderung zeigt Wirkung, eine Million Elektroautos fahren auf Deutschlands Straßen herum. Zugegeben, die Hälfte davon sind Hybride, und das Ziel sollte schon im vergangenen Jahr erreicht werden. Am Gesamtbestand sind es immer noch kaum mehr als zwei Prozent, das relativiert die Freude. Bis 2030 werden 14 Millionen gebraucht, um die Klimaziele zu erreichen, sagt der Verkehrsminister. Was daran die gute Nachricht ist? Eine dünne Nachfrage ist für die Steuerzahler billiger. Für die Unverdrossenen, die an die Reinheit des elektrischen Antriebs glauben, wüssten wir etwas: Wie wäre es, wenn eine Prämie nicht nur für die schweren Autos ausgeschüttet würde, damit die reichen Bewohner des Speckgürtels zum Kauf ihres elektrischen Zweitwagens animiert werden, sondern auch für Leichtfahrzeuge, Roller oder gar die Umrüstung von Altautos?

Lukas Weber Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Und nun zur schlechten Nachricht: In Südeuropa und der Türkei brennt es lichterloh. Das ist nicht neu und neben der Trockenheit einer verfehlten Waldbaupolitik geschuldet sowie zum Teil anscheinend eine Folge von Brandstiftung. Wir fragen uns aber, wie viel CO2 und Schadstoffe dort wohl in die Luft gepustet werden? Die Helfer rücken, wie übrigens auch in den Überschwemmungsgebieten, mit schwerem Gerät an, nichts davon ist elektrisch betrieben. Höchst willkommen sind auch Löschflugzeuge. Nur ist in jenen Ländern kaum eines davon einsatzbereit, während allerlei fliegendes Kriegsgerät gehätschelt wird. Auch dazu hätten wir einen Vorschlag: Wie wäre es, wenn die EU, statt irre Ziele vorzuschreiben, mal eine ordentliche zentrale Einsatzflotte aufbaute?