Wasserstoffwolf

Nachts geht es rund am Berg, dann brummen die Pistenraupen und verfeuern Dieseltreibstoff. Prinoth, einer der Anbieter solch schweren Geräts, hat vor knapp zwei Jahren mit dem Leitwolf H2 Motion das erste Pistenfahrzeug mit Wasserstoff-Brennstoffzelle präsentiert. Nun kündigt das in Sterzing ansässige Unternehmen eine leistungsstarke, für größere Skigebiete konzipierte Variante mit Wasserstoff-Verbrennungsmotor an. Der von FPT Industrial entwickelte 13-Liter-Sechszylinder leistet einer Mitteilung zufolge 338 kW (460 PS) und bietet bis zu 2000 Nm Drehmoment. Der Wasserstoff wird in fünf an der Fahrzeugrückseite platzierten Tanks gespeichert. Prinoth teile außerdem mit, dass die leichtere, elektrische Pistenraupe Husky eMotion jetzt in die Serienproduktion gehe. (lle.)