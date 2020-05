Corona-Kuriosität am Bodensee : Die Grenze umschifft

Die Grenzen sind zu. Auch über Wasser? Am Dreiländereck am Bodensee hat sich ein Schweizer einen besonderen Trick ausgedacht. Er profitiert dabei von einer besonderen Versteuerung seines Boots.

Lassen wir einmal für ein paar Minuten die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Corona-Krise beiseite und führen uns zu Gemüte, welche abstrusen Auswirkungen die zahlreichen Ver- und Gebote der Bundesländer und europäischen Staaten hervorbringen.

Wir befinden uns in Kressbronn-Gohren auf der deutschen Seite (das wird wichtig!) des Bodensees, wo die Familie Meichle eine Marina mit rund 1400 Liegeplätzen und allem Drum und Dran betreibt. Jetzt, kurz vor der Wassersport-Saison, hat die baden-württembergische Landesregierung per sogenannter Corona-Verordnung zwar die „freizeitmäßige Nutzung der Boote“ dort untersagt, aber immerhin das Einkranen erlaubt (§ 4 Absatz I Ziffer 5a). Ob der Witterung in unseren Breitengraden stellen viele Eigner ihr Boot ab Oktober an Land oder in eine Halle und lassen es dann oft rund um die Ostertage wieder zu Wasser – das geschieht bei Booten ab etwa sieben, acht Meter Länge mit Hilfe starker Gurte und einem Kran in direkter Wasserlage.

Deutsche Bundesbürger dürfen ihr Boot also ins Wasser bringen, müssen es dann aber – so die Verordnung weiter – auf direktem Weg an dessen Liegeplatz fahren und dürfen es fortan nicht mehr betreten. Das mag verstehen, wer will, die meisten Boote werden ja von sehr wenigen Menschen gleichzeitig genutzt, die zudem auch ein Schlafzimmer oder zumindest eine Wohnung teilen – aber in dieser Ausnahmesituation arrangiert man sich halt mit vielem.

Nun zieht die Lage von Kressbronn im Dreiländereck auch Bootseigner aus Österreich und der Schweiz an. Insbesondere Schweizer Wassersportler schätzen die Kressbronner Ultramarin-Marina, da die Liegegebühren und auch alle sonstigen Kosten etwas geringer als in ihrer Heimat ausfallen. Das derzeitige Dilemma der Eidgenossen mit Liegeplatz in Kressbronn: Sie könnten ihr Boot in der Schweiz nutzen, weil der Betrieb dort erlaubt ist, können es aber nicht erreichen, weil die Grenze über Land geschlossen ist.

Übernahme auf Seegrenze

Und nun kommt der Fall, der in diesem Jahrzehnt wahrscheinlich (und hoffentlich) seinesgleichen sucht. „Der Schweizer Eigner eines etwa neun Meter langen Motorboots rief bei uns an“, berichtet Sonja Meichle aus der Betreiberfamilie der Marina, „ob wir sein Boot nicht mitten auf den Bodensee fahren könnten. Er würde mit einem Freund auf einem zweiten Boot aus der Schweiz kommen und es quasi auf der Seegrenze übernehmen.“ Da das Boot neben der Schweizer auch eine EU-Besteuerung besitze, so der Eigner, sei dies legal. Meichle und ihr Vater checkten kurz die rechtliche Lage, fanden am vorgeschlagenen Konstrukt keinen Haken, wohl aber daran, dass das Boot ein Schweizer Kennzeichen besitzt. „Damit“, erzählt Sonja Meichle, „dürfen wir als Deutsche das Boot nicht fahren, sondern nur ein Schweizer Bürger.“

Die schildbürgerreife Lösung: Mit steckendem Zündschlüssel schleppten die Meichles das Gefährt des Schweizer Eigners mit einem ihrer Boote auf den See, der zwischen Kressbronn und Romanshorn etwa 13 Kilometer breit ist. Am Treffpunkt wurde die Schleppleine gelöst, so dass es zwischen beiden Parteien keine Berührung gab. „Wir mussten ja schließlich die Abstandsregelung einhalten“, erklärt Sonja Meichle.

Ihren anderen Liegeplatzmietern aus der Schweiz konnte Meichle das „Angebot“ indes nicht machen. „Dies geht leider nur, wenn der Schweizer Eigner das Boot auch EU-versteuert hat, und das ist bei den wenigsten der Fall. Der Zoll bearbeitet derzeit keine touristischen Fälle, also solche Ausfuhren, die nur in der Schweiz versteuert sind.“ Österreicher seien, so Meichle, übrigens noch nicht auf die Idee gekommen, obwohl das Prozedere einfacher wäre. Beide Staaten gehörten schließlich der EU an.