Biometrische Gesichtserkennung : Rettet die Freiheit

Biometrische Gesichtserkennung mit Überwachungskameras wird immer leistungsfähiger. Mancher wird damit unverhofft konfrontiert. China zeigt, wohin die EU will.

Gesichtserkennung von Hikvision während einer Sicherheits-Messe in Beijing 2018. Bild: AP

Ungezählte Themen der Technik sind in diesem Jahr spannend, und wir dürfen uns auch weiterhin über schicke Smartphones und tolle Lautsprecher freuen. Über ein Trend-Thema wird man indes kritisch sprechen müssen: Es sind die neuen Möglichkeiten biometrischer Gesichtserkennung und Fähigkeiten von Überwachungskameras, die ins Dystopische gehen.

Da ist die Geschichte einer Anwältin, die vor Weihnachten in Manhattan die Radio City Music Hall betrat, um mit ihrer Tochter ein Musical zu besuchen. Sie wurde indes vom Sicherheitspersonal am Betreten des Saales gehindert, man habe sie mit Gesichtserkennungssoftware identifiziert, sie gehöre einer Kanzlei an, die gegen den Eigentümer prozessiere, und alle Anwälte dieser Kanzlei seien un­erwünschte Personen. Auch dann, wenn sie nicht mit dem entsprechenden Fall betraut seien.

Chinesische Überwachungskameras von Hikvision können noch mehr. Nicht nur biometrische Gesichtserkennung und die Auswertung, welcher Ethnie jemand zugehörig ist. Sondern sie erkennen auch Verhaltensweisen. Etwa, ob Schüler sich langweilen. Im öffentlichen Raum erfassen sie selbsttätig Versammlungen von Menschen, Aufzüge und andere Protestformen, zum Beispiel Unterschriftensammlungen.

Sie erkennen Glücksspiel, Diebstähle und Pornographie. In den USA sind die Kameras von Hikvision seit Langem verboten. In Europa hat der EU-Ministerrat Anfang Dezember be­schlossen, die Einsatzmöglichkeiten von Kameras mit automatischer Ge­sichts­er­ken­nung zu erweitern. Eine solche allgegenwärtige Ge­sichts­er­kennung und Rundumerfassung des Individuums darf es jedoch in einer freiheitlichen Demokratie nicht geben.