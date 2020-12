4 Behagliche Stunden im Homeoffice? Ein Knopfdruck, und die ML4 von Ledlenser erwacht, nicht nur im Advent. Von solch einer Laterne haben Generationen von Pfadfindern geträumt. Mit ihrem Karabinerhaken hängt man sie an den Rucksack oder ins Zelt, auf dem Schulweg an den Ranzen oder beim Outdooreinsatz ans Geäst. Der LED-Zwerg ist lediglich zehn Zentimeter hoch, wiegt weniger als eine Tafel Schokolade und erhellt auch den Dämmerschoppen auf der Terrasse. Drei Leuchtstufen in Weiß – 5, 50 und 150 Lumen – stehen zur Verfügung. Die lumenabhängige Leuchtdauer beträgt laut Datenblatt 45, acht oder zweieinhalb Stunden. Im 300-Lumen-Boost-Modus wird die Kleine grell, schaltet sich jedoch nach knapp 30 Sekunden Kraftanstrengung aus. Obendrein gibt es zwei Rotlicht-Leuchtstufen sowie eine Blinkfunktion sowohl in Weiß als auch in Rot. Leuchtmasse am Laternenfuß glimmt ein paar Stunden nach, so dass die abgeschaltete ML4 im Dunkeln leicht zu orten ist. Betrieben wird sie mit einer AA-Batterie oder dem mitgelieferten Akku. Dessen Ladekabel schnappt magnetisch am Lampengehäuse an. Preis: 40 Euro. (lle.)