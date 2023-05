Als Technischer Direktor des Autoherstellers Rover war der Mittvierziger nah dran am Thema, und dass sein 13 Jahre älterer Bruder Spencer Geschäftsführender Direktor bei Rover war, spielte dem Lauf der Dinge in die Karten. Kurz, der Jeep gefiel so gut, dass die beiden beschlossen, einen Rover für den Farmer zu bauen. Brauchte das Unternehmen in der Nachkriegszeit doch dringend ein Zugpferd, das sich gut verkaufen ließ. Und das war zunächst ein Ackergaul. In weniger als zwölf Monaten stellte das Rover-Technik-Team um Wilks und Tom Barton eine Jeep-Kopie auf die Räder, die vor genau 75 Jahren auf der Amsterdam Motor Show Weltpremiere feierte.