Straßenhund Boji : Istanbul feiert einen neuen Social-Media-Star

Boji ist ein Straßenhund – und am liebsten in den öffentlichen Verkehrsmitteln Istanbuls unterwegs. Im Netz ist der herrenlose Hund längst ein Star. Doch er hat auch Feinde.

Egal ob in Bahn, Bus oder Fähre – Boji liebt den öffentlichen Nahverkehr. Doch er ist kein typischer Berufspendler sondern ein großer, schlanker Hund mit cremefarbenem Fell und Schlappohren. Dabei sieht der Vierbeiner mehr von Istanbul als manch Istanbuler: Der herrenlose Straßenhund legt täglich bis zu vierzig Kilometer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln Istanbuls zurück. Wie ein Urlauber lässt er sich durch das Großstadtgedränge treiben.

Der Kangal-Mischling reist wohl am liebsten im mittleren Teil der Metro, der auf Türkisch „Boji“ genannt wird. So wurde der Straßenhund von den Verantwortlichen der Verkehrsbetriebe als „Boji“ getauft. Mitarbeiter der Stadtverwaltung holen ihn außerdem regelmäßig zum Gesundheitscheck ab: Er ist fit und geimpft. Es wurde auch eine Verhaltensstudie mit Boji durchgeführt, um sicherzustellen, dass die menschliche Interaktion kein Problem für ihn oder seine Umgebung sei.

Inzwischen wurde Boji außerdem mit einem GPS-Tracker ausgestattet, um seine Reisen nachverfolgen zu können. Demnach ist er täglich von zehn bis 21 Uhr unterwegs und übernachtet gerne auf der asiatischen Seite der Stadt. Er fährt nicht nur Straßen- und U-Bahn, sondern nimmt zweimal am Tag die Fähre über den Bosporus. Die Regeln des ÖVPNs kennt Boji. Höflich sei er auch, heißt es von der Stadtverwaltung. Er belle und beiße nicht – und er lasse anderen Fahrgästen beim Einsteigen stets den Vortritt. Doch auch Boji hat Tage, wo er keine Lust auf das Gedränge in Bus und Bahn hat. Da spielt er lieber mit anderen Hunden irgendwo in der Großstadt. Und da es in Istanbul so viele streunende Tiere gibt, ist es für Boji nicht schwer, Nahrung zu finden. An vielen Ecken der Stadt sind Futternäpfe für Tiere aufgestellt. Boji weiß, wohin er gehen muss.

Tausende Fotos und Videos im Netz

Wie lange Boji schon in Istanbul unterwegs ist, weiß niemand so genau. Doch seit ungefähr zwei bis drei Monaten teilen immer mehr Einwohner und Touristen Fotos von ihren Begegnungen und meldeten dazu, auf welcher Linie er gerade unterwegs sei: Boji, wie er genüsslich gähnt, wie er lässig auf zwei Tramsitzen schläft. Boji, wie er geduldig auf die nächste Fähre wartet. Boji, wie er sich von Fahrgästen kraulen lässt, oder wie er im Gedränge der Straßenbahn ein Mittagschläfchen hält.

Inzwischen ist der blinde Passagier auf vier Pfoten ein Star im Netz – und hat die Herzen seiner Follower im Sturm erobert. Seine Instagram- und Twitter-Profile haben jeweils mehr als 90.000 Follower. In den sozialen Medien wirbt er außerdem für die städtischen Verkehrsbetriebe. Selbst Bürgermeister Ekrem İmamoğlu erscheint gelegentlich auf dem Account von Boji.

Doch als Maskottchen der oppositionsregierten Stadtverwaltung hat der Hund auch Gegner, die sich im Netz über ihn beschweren. Doch Boji bleibt gelassen. Ihn bringt nichts von seinem täglichen Streifzug durch Istanbul ab.