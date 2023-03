Für John Wayne wurde die Kleinstadt zur zweiten Heimat. Allein für Republic Pictures ritt „The Duke“, wie er auch heute noch in Lone Pine heißt, 13 Western lang durch die Felslandschaft. Am Computer in der Lobby des Dow Hotels, unter seinen strengen Augen, die in Öl verewigt sind, suche ich nach den Titeln der Produktionen: „West- wärts“, John Waynes Racheepos aus dem Jahr 1935 gehört dazu, Mack V. Wrights „Winde der Wildnis“ und der Film „Der Bandit von Wyoming“, in dem er als eine Art amerikanischer Robin Hood Ranchern beim Kampf gegen korrupte Politiker zur Seite steht. Bei dem Titel „The Oregon Trail“, Jahrgang 1936, wird es mysteriös. Weder auf der Website der Library of Congress noch bei Martin Scorseses Filmstiftung gibt es eine Spur des Westerns, den Wayne sechs Jahre nach seiner ersten Hauptrolle in „Der große Treck“ und drei Jahre vor dem Postkutschendrama „Stagecoach“ drehte. Ein Anruf bei Robert Sigman, früher Chef von Republic Pictures, klärt das Rätsel nicht auf. Im Gegenteil. „,The Oregon Trail‘ ist verschollen“, sagt Sigman. Und setzt noch einen drauf. „Als einziger Film der Westernikone.“

Wie die Autorin bei einer Fahrt von Los Angeles nach Las Vegas, so kam auch Sigman vor 30 Jahren zufällig nach Lone Pine. Als der Filmmanager damals auf dem Rückweg von Mammoth südlich der Kleinstadt kampierte, unterhielt sich seine Tochter mit Bewohnern. Sie erzählte, ihr Vater habe gerade bei Republic Pictures, bekannt für Western und ihren Star John Wayne, in Los Angeles angeheuert. Sofort machte sich Aufregung breit. „Die Leute wollten mich unbedingt kennenlernen. Für mich war Lone Pine damals Neuland, für sie Hollywoods Backlot“, erinnert sich der Fünfundsiebzigjährige. Heute pendelt Sigman zwischen Virginia und Kalifornien, engagiert sich für Lone Pines jährliches Filmfestival und leitet das Museum of Western Film History an der Main Street. Durch die deckenhohen Fenster seines Büros blickt der Filmmanager auf eines seiner Lieblingsmotive, Mount Whitney. Westernfans kennen den 4421 Meter hohen Gipfel, den höchsten des Landes außerhalb von Alaska, als Kulisse. Auch in John Waynes verlorenem „The Oregon Trail“ soll der schneebedeckte Berg zu sehen gewesen sein.