Das ist auch ungefähr der Zeitraum, seitdem sich Sträuße selbst für Laien sichtbar verändert haben. Dass Blumen nicht mehr nur rund und kurz gebunden werden, Blüte an Blüte und drumherum viel Grün, sodass alles zusammen eine Einheit bildet, sondern auch mal locker, die Stiele länger, die Blüten luftig arrangiert, mag sich mittlerweile auch in Kleinstädten herumgesprochen und durchgesetzt haben. Vor einem halben Jahrzehnt war es selbst in Großstädten noch unüblich. „In meiner Ausbildungszeit war ein locker gebundener Strauß schon wild“, sagt Breuer. In seinem eigenen Geschäft bindet er immer locker. Hier muten seine Blumen mehr wie Kunst an als wie Sträuße. Der Fachbegriff im Japanischen wäre dafür Ikebana, das kunstvolle Arrangieren von Blüten, sodass eine Orchidee und ein einziger Zweig für viel mehr stehen, sodass sie geradezu meditativ wirken. Seit einiger Zeit ist das ein Trend, der in anderen Teilen der Welt trotz aller Diskussionen über kulturelle Aneignung beherzt umgesetzt wird. Auch in den luftigen Sträußen von heute deutet er sich an. „Jede Blüte braucht ihren Freiraum“, sagt Victor Breuer. Jede für sich sei ein Wesen und könne wirken, es sei nur eine Frage, was man daraus mache. „So können einige wenige besondere Blüten spektakulärer und spannender sein als zehn kurz gebundene Rosen. Das sind große Wirkungsunterschiede.“ Auch das hat er an der Meisterschule gelernt. „Man kann parallel binden, vegetativ oder radial.“