Online-Verkostungen : Wie die Corona-Krise die Gourmetbranche digitalisiert

Aktualisiert am

Weinverkostung per Videokonferenz, Online-Brotzeit mit Produzenten: Corona macht die Gourmetbranche erfinderisch. Mancher Anbieter kommt auf den Geschmack und will nach der Krise online weitermachen.

Besonders gut hat unsere Idee am Muttertag funktioniert“, erinnert sich Madita Best. „Da kamen durch die Kontaktbeschränkungen getrennte Eltern und Kinder wenigstens vor dem Bildschirm zusammen zum gemeinsamen Schokoladetesten.“ Sie erzählt das Ende Mai, ebenfalls vor einem Bildschirm sitzend. In einem zweiten Fenster ist ihr Geschäftspartner Moritz kleine Bornhorst zu sehen. Schon seit rund anderthalb Jahren verschickt ihr gemeinsames Start-up Theyo Schokoladenboxen, deren Inhalt nachhaltig und fair produziert wurde.

Im Kaufpreis von dreißig Euro inbegriffen ist eine Verkostung. Bislang fand diese in Berliner Coworking Spaces statt, durch die Pandemie ist man zu Google Meetings abgewandert. Das bringt der Gründerin zufolge sogar Vorteile mit sich. „So erreichen wir auch Menschen fernab der Hauptstadt. Oder Firmen, deren Mitarbeiter auf verschiedene Standorte verteilt sind. Das gemeinsame Schokoladeessen geht dann als Teambuilding-Maßnahme durch.“