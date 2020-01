Komm ins Offene!: Was wird aus dem Mann, wenn er die Macht abgibt?

Komm ins Offene!

Was wird aus dem Mann, wenn er die Macht abgibt?

Von Carolin Wiedemann

Was ist heute ein Junge und was ein Mann? Was dürfen sie, wollen sie und sollen sie sein? Und was könnte aus ihnen werden? Um diese Fragen soll es gehen. Und natürlich auch um Frauen – denn die braucht es, sonst gäbe es keine Männer.