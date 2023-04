E s war der Name, dem ich spontan verfiel: Porfirio Rubirosa. Ich las ihn im sonnigen Urlaub in einem Buch über die Côte d'Azur. Über dem kurzen Text war ein Foto abgedruckt, das zwei junge, schöne Menschen in Badekleidung an der französischen Riviera zeigte: das Ehepaar Danielle Darrieux und Porfirio Rubirosa. Über Darrieux wurde im Text so gut wie nichts gesagt, über Rubirosa, dass er das Leben eines Playboys geführt habe. Diese Kombination machte mich neugierig: der klangvolle Name, der Begriff des Playboys, der mir das erste Mal seit Langem wieder bewusst unterkam, und das Foto, das so viel Leichtigkeit und Eleganz ausstrahlte – obgleich es in der ersten Hälfte der Vierzigerjahre aufgenommen war.

Ich stellte fest, dass es im Internet viel Stoff über „Rubi“ gibt, wie er genannt wurde. Einen langen Wikipedia-Eintrag zum Beispiel mit einer atemraubenden Auflistung bekannter Frauen, die allesamt das Bett mit ihm geteilt haben sollen. Bücher, die ihm gewidmet wurden, auch eines auf Deutsch. Und eine Menge Fotos, von denen mich ein stets elegant gekleideter und nach meinem subjektiven Maßstab attraktiver Mann anblickte. Mein Interesse war geweckt.