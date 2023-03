EINE FOTOREISE NACH LONDON, DIE NACH NEW YORK GEHEN SOLLTE



Sein Telefon vibrierte. Auf dem Display sah er „Ben Kuhlmann“. Das versprach ein nettes Telefonat und wahrscheinlich Arbeit. In einem Proberaum der Toten Hosen hatte Daniel Pilar schließlich von einem Plakat gelernt: „Arbeit ist der wärmste Mantel“. Kuhlmann, Bildredakteur des Magazins, fragte: „Kannst du nach London fliegen?“ – „Ja klar, gerne, worum geht’s?“ – „Porträt einer deutschen Architektin, Annabelle Selldorf, die den Umbau der Nationalgalerie verantwortet.“ – „Klar, mache ich.“ – „Weißt ja: Reisekosten möglichst niedrig halten.“ – „Aber ich gehe in kein Hotelzimmer mehr ohne Fenster.“ – „Ok!“ Pilar fand ein Zimmer mit Fenster, buchte den Flug, ohne Rücktrittsversicherung, um die Kosten gering zu halten. Wenige Minuten später wieder ein Anruf: „Missverständnis der Redaktion! Sie ist gar nicht in London, sondern in New York, da hat sie ihren Sitz.“ Was tun mit der gebuchten Reise? Natürlich antreten. Nationalgalerie fotografieren, Feature-Bilder produzieren, die man im Zusammenhang mit Texten zu London verwenden könnte. Man lässt sich treiben, beobachtet, sucht und sammelt. Pilar nennt das „Café-Tournee“, weil Cafés oft gute Anlaufpunkte sind. Also auf nach London! Es regnete, aber immerhin senkrecht, nicht seitlich, gutes englisches Wetter. Das Zimmer seines Hotels in Covent Garden war im Keller, das Bett füllte den Raum fast ganz aus, und wenn man schräg durch Scheibe und Schacht hinaufblickte, konnte man ahnen, dass es dort oben ein Draußen gab. Also raus zur „Café-Tournee“, nach Canary Wharf, in die City, etc. Am Ende des Tages schaute Pilar im Internet nach Konzerten und schreckte trotz müder Beine auf: GoGo Penguin, das wunderbare britische Fusion-Trio, das er schon einmal in Hamburg gesehen hatte, spielte im Barbican Centre. Also wieder los, in die Tube, zum Ticketschalter – geschlossen. Aber jetzt diskutierte sich Pilar bis zu dem sympathischen Manager durch, der ihn verständnisvoll grinsend in den Saal eskortierte. Jackpot! Alleine dieses Musikerlebnis war die Reise wert. Und natürlich die Features – die wir hier und heute zum ersten Mal veröffentlichen.