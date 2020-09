Zum Weltkindertag : Schicken Sie uns die lustigsten Sprüche Ihrer Kinder!

Aktualisiert am

Am Sonntag ist Internationaler Kindertag. Grund genug, die witzigsten Sprüche der Kinder und Enkelkinder unserer Leser zu sammeln. Zur Anregung die schönsten Sprüche aus den vergangenen Jahren.

Kinder beim Schulstart in Baden-Württemberg: Auch Lehrer hören lustige Sprüche. Bild: dpa

Über die Sprüche von Kindern kann man oft mehr lachen als über jede Sitcom – das haben unsere Leser bereits in den vergangenen Jahren bewiesen, als sie uns die besten Antworten und Kommentare ihres Nachwuchs geschickt haben. Auch in diesem Jahr sammeln wir anlässlich des Weltkindertags am Sonntag wieder die lustigsten Kindersprüche.

Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an duw@faz.de.

Und weil sie so schön waren, finden Sie in den Galerien die schönsten Sprüche aus den vergangenen Jahren: