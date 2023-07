Schauspielerin Zoe Saldaña spielt die Hauptrolle in der Serie „Special Ops: Lioness“. Im Interview erzählt sie, was sie an Löwinnen begeistert und wie es war, Nicole Kidman als Produzentin zu treffen.

Frau Saldaña, in Ihrer neuen Serie „Special Ops: Lioness“, die gerade beim Streamingdienst Paramount+ angelaufen ist, spielen Sie eine Spezialagentin der CIA. Der Titel lässt einen an eine Löwenmutter denken, die für ihre Jungen kämpft. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Mutterschaft und der Arbeit solcher Geheimagentinnen?

Auf jeden Fall. Wenn man – wie die Frau, die ich spiele – nicht nur für sich selbst verantwortlich, sondern für die Sicherheit anderer Menschen zuständig ist, befindet man sich irgendwie automatisch in einer Art Mutterrolle. Gerade als Teamleiterin! Da erwacht ein Mutterinstinkt, würde ich sagen. Oder Moment, eher ein Elterninstinkt. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass es Männern in einer solchen Position eigentlich ähnlich geht. Nicht umsonst gibt es jede Menge Filme und Serien über wackere Soldaten oder Generäle, die über sich hinauswachsen, als es plötzlich darum geht, jeden einzelnen Kameraden heil nach Hause zu seiner Familie zu bekommen. Männer haben diese Löwin also auch in sich!

Wann kommt denn Ihre innere Löwin zum Vorschein?

Die ist eigentlich immer da. Und war es auch schon lange bevor ich eine eigene Familie hatte. Ehrlich gesagt bewundere ich wenige Tiere so sehr wie Löwinnen. Niemand in der Tierwelt arbeitet so hart wie sie. Auch weil sie mit den faulsten Kerlen überhaupt verheiratet sind, um es mal so auszudrücken. Es ist ja schon irgendwie witzig, dass man den Löwen immer als den König der Tiere bezeichnet, obwohl er eigentlich gar keine echte Funktion innehat. Die Löwinnen übernehmen alle Arbeit und Verantwortung, treffen die Entscheidungen und beschützen die Herde. Als mir Taylor Sheridan das Drehbuch zur ersten Folge dieser Serie schickte und ich auf dem Deckblatt das Wort „Lioness“ sah, war ich deswegen auf Anhieb Feuer und Flamme.

Ein bisschen mehr brauchte es aber vermutlich schon, damit Sie die Rolle auch wirklich zugesagt haben, oder?

Aber nicht viel mehr! Dass es Taylor war, der sich die Geschichte ausdachte, war natürlich ganz entscheidend. Ich bin ein riesiger Fan des von ihm geschriebenen Films „Sicario“, auch „Hell or High Water“ ist fantastisch. Seine Drehbücher lesen sich so spannend und dicht wie gute Literatur. Als er dann berichtete, dass Nicole Kidman als Produzentin und womöglich auch Schauspielerin mit an Bord sei, war ich erst recht begeistert. Außerdem fand ich es spannend, dass es zunächst nur die erste Folge gab, und ich eingebunden wurde in die Entwicklung meiner Figur und der Geschichte. Die Chance, sich eine Rolle so sehr zu eigen machen zu können, bekommt man schließlich nicht alle Tage.

Kannten Sie und Kidman sich eigentlich bereits vorher?

Wir sind in Los Angeles mehr oder weniger Nachbarinnen. Aber wirklich kennen gelernt hatten wir uns nie, das blieb immer bei flüchtigen Begegnungen. Auch wenn ich insgeheim natürlich immer hoffte, dass wir irgendwann auch mal bei einer Tasse Tee zusammensitzen und vielleicht gegenseitig die Familien kennen lernen würden. Deswegen wurde ich sofort hellhörig, als Taylor auch nur ihren Namen erwähnte. Dass wir jetzt nicht nur Tee getrunken haben, sondern für „Special Ops: Lioness“ vor und hinter der Kamera eng zusammenarbeiten konnten, war ein echtes Geschenk!

Stichwort Familien: Ihre Figur in der Serie muss durchaus Opfer bringen, wenn es darum geht, den Job und ihre Familie unter einen Hut zu bringen. Konnten Sie das nachempfinden?