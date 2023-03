Chicago, 1891. William Wrigley Junior übernimmt im Alter von 30 Jahren die Seifenfirma seines Vaters. Als gewiefter Unternehmer, der bereits mit 13 Jahren für seinen Vater Ladenklinken putzte, entdeckt er schnell ein neues Geschäftsmodell: Jeder Seifenpackung legt Wrigley als kleines Extra ein Päckchen Backpulver bei. Die Beigabe wird zum Verkaufsschlager, sodass er kurzerhand die Seife erstmal Seife sein lässt und sich darauf konzentriert. Durch Zufall entdeckt er eines Tages die Kaugummiproduktion. Wiederum legt er nun seinem verkauften Backpulver zwei Packungen Kaugummi bei. Und auch die sind bald beliebter als das eigentliche Produkt. Wrigley entschließt sich, ins Kaugummigeschäft zu wechseln. Diesmal sollte er standhaft bleiben.

1893 bringt er mit The Wrigley Company den „Wrigley's Spearmint“-Kaugummi auf den Markt, kurze Zeit später folgt „Juicy Fruits“. Als das Kaugummi-Imperium 2008 vom US-amerikanischen Lebensmittelkonzern Mars Incorporated übernommen wird, liegt sein Marktwert bei etwa 17 Milliarden Dollar.

Stehen für den „American Way of Life“

Besonders „Wrigley’s Spearmint“ wird zum Kult-Symbol der Achtziger- und Neunzigerjahre, begleitet in der Hosentasche Generationen in ihrer Kindheit und Jugend. Für viele stehen die Pfefferminz-Kaustreifen in ihrer charakteristischen weißen Verpackung mit dem grünen Pfeil und der roten Schrift wie kaum ein anderes Produkt für den „American Way of Life“. Jahrzehntelang sind sie aus den sogenannten Quengelregalen an Supermarktkassen, Tankstellen und Kiosks nicht wegzudenken.

Doch nun, 130 Jahre nach der ersten Markteinführung, endet diese Ära. Mars hat die Produktion von „Wrigley’s Spearmint, „Juicy Fruits“ und den grün verpackten „Wrigley’s Doublemint“ heimlich, still und leise eingestellt. Die Tage des Nostalgie-Kaugummis sind vorbei. Nach den Fruchtsäften von Punica, die im September 2022 aus den Supermarkt-Regalen verschwanden, ist das nun das nächste Aus einer Kult-Marke.

Mars: Dragee-Kaugummis sind beliebter

Was sind die Gründe dafür, dass Mars die „Wrigley’s“-Kaugummis aus dem Angebot genommen hat? Nadine Boch, Pressesprecherin von Mars Wrigley, erklärt auf F.A.Z.-Anfrage, dass man sich aufgrund rückläufiger Entwicklungen in den letzten Jahren vor einiger Zeit dazu entschieden habe, „das Streifen- und Ministreifen-Format zu Ende 2022 aus unserem Kaugummi-Portfolio zu nehmen“. Davon betroffen seien auch die Streifenkaugummis der Marken Extra und Orbit. Mars Wrigley sei bestrebt, das Sortiment „bestmöglich an den Wünschen der Konsumentinnen und Konsumenten sowie aktuellen Trendentwicklungen auszurichten“, so Boch. Hier habe man eine „deutliche Präferenz“ für Dragee-Kaugummis beobachtet. Zudem habe man sich in der Geschäftsstrategie „bereits in den letzten Jahren verstärkt auf die Entwicklung unserer Kernmarken Extra und Airwaves sowie 5GUM und Hubba Bubba fokussiert“. Diesen Weg will Mars Wrigley laut Boch 2023 nun konsequent weitergehen.

Für die Konsumenten ist das eine traurige Nachricht. Der „Wrigley’s“-Kaugummi ist für viele eine Erinnerung an ihre Kindheit. Eine Userin auf Twitter schreibt daher: „Hab gerade gelesen, dass es keine Wrigley's Spearmint mehr gibt und jetzt bin ich wirklich traurig.“ Ein anderer postet das Bild einer „Wrigley’s“-Kiste, darunter ist zu lesen: „Ihr habt keine Ahnung, welche Wehmut dieses Bild in mir auslöst. Das kommt nie wieder zurück. Es wird nie wieder so Heimat sein wie damals.“

Gewitzte Verkäufer auf eBay wittern die Gunst der Stunde. Eine Userin bietet zwei Packungen des Kult-Kaugummis für schlappe 30 Euro an. Wohlgemerkt: im Supermarkt lag der Preis bisher bei 1,59 Euro. Da muss man also schon hartgesottener Nostalgiker sein.