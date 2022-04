Sie ist zu hören, aber nicht zu sehen. Die Kamera bleibt aus beim Teams-Interview mit Amber Valletta – so wie es für berühmte Menschen, die eigentlich ein Leben für die Bilder führen, gerade üblich wird. Seit mehr als 30 Jahren ist die heute 48 Jahre alte Amerikanerin, deren Nachname auf ihre italienischen Vorfahren hindeutet, als Model erfolgreich. Sie gehörte neben Kate Moss und Carolyn Murphy zu den Gesichtern der Neunzigerjahre. Mit dem Ruhm zeigte sich auch die Kehrseite: In ihren Zwanzigern wurde sie rauschgift- und alkoholabhängig. Sie begab sich in Therapie und hat der Mode trotzdem nicht den Rücken gekehrt. Heute gehört Amber Valletta in der Branche zu den prominenten Stimmen für mehr Umweltbewusstsein. Für die Marke Karl Lagerfeld arbeitet sie seit vergangenem Jahr als Nachhaltigkeitsbeauftrage. Vergangene Woche erschien ihre zweite Kollektion mit Mode und Accessoires für das Pariser Modehaus. Anstelle von herkömmlichem tierischem Leder nahm sie sich dafür Kaktusleder vor.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Was essen Sie zum Frühstück?

Können wir nicht mit einer anderen Frage beginnen? Na gut, also normalerweise ein Ei, etwas Avocado, Kaffee. Am Wochenende wird es auch manchmal ein größerer Brunch.

Wo kaufen Sie Ihre Kleidung ein?

Ich kaufe nicht viel Kleidung, und wenn, dann sind es auf jeden Fall Stücke von Marken, die nachhaltig sind oder von denen ich weiß, dass sie auf korrekte Weise produzieren. Oder es sind Teile, die ich für immer in meinem Kleiderschrank haben werde.

Was ist das älteste Kleidungsstück in Ihrem Schrank?

Ich habe noch Teile aus der Zeit, als ich 18, 19 Jahre alt war. Darunter ist zum Beispiel ein Pullover von Martin Margiela aus grauer Wolle. Der ist immer noch cool.

Wann haben Sie zuletzt handschriftlich einen Brief verfasst?

Ich schreibe häufig Dankeskarten. Im Nebenzimmer liegt gerade ein ganzer Stapel bereit, den ich noch zu erledigen habe, denn vor wenigen Tagen hatte ich Geburtstag.

Welches Buch hat Sie im Leben am meisten beeindruckt?

Zur Zeit lese ich „Ein Kurs in Wundern“ von Helen Schucman, das ist schon sehr beeindruckend. Es ist ein spirituelles Buch, sehr philosophisch, aber es wäre jetzt schwierig, Ihnen zu erklären, worum es darin geht.

Wie informieren Sie sich über das Weltgeschehen?

Ich schaue keine Nachrichten. Die „New York Times“ habe ich abonniert, aber ehrlich gesagt lese ich sie nicht so gerne. Ich beschäftige mich viel lieber mit Nachhaltigkeitsthemen oder vertiefe mich in ein Buch über Wirtschaft. Aber ich weiß schon ganz gut Bescheid, was in der Welt passiert.

Was ist Ihr bestes Smalltalk-Thema?

Ich halte keinen Smalltalk. Wenn ich auf Partys Leute treffe, versuche ich herauszufinden, wer sie sind und was sie interessiert. Klatsch interessiert mich gar nicht.

F.A.Z. Newsletter Stil - Die schönen Seiten des Lebens Donnerstags um 14.00 Uhr ANMELDEN

Bei welchem Film haben Sie zuletzt geweint?

Bei dem Aretha-Franklin-Film „Respect“.

Sind Sie abergläubisch?

Ich bin der Auffassung, dass das Universum schon einen Plan für dich hat, und daran wird sich kaum etwas ändern, wenn man auf Holz klopft.

Worüber können Sie lachen?

Über mich und alle anderen.

Ihr Lieblingsvorname?

Auden, Theresa, Shalom, Rafael, Talulah, Amber. Das sind die Namen von Freunden und Verwandten.

Machen Sie eine Mittagspause?

Aber natürlich. Ich bin ein Mensch, kein Roboter. Ich muss schon etwas essen, und eine Pause tut gut.

In welchem Land würden Sie gerne leben?

Wo ich jetzt lebe, in Amerika. Zumindest ist das für den Moment so. Ich bin nicht an ein bestimmtes Land gebunden.

Was fehlt nie in Ihrem Kühlschrank?

Gewürze und Saucen, die dort ewig stehen. Sojasauce ist immer da.

Fühlen Sie sich mit oder ohne Auto freier?

In L.A. braucht man ein Auto, ansonsten fühlt man sich nicht frei.

Was ist Ihr größtes Talent?

Ich kann mit meiner Zunge einen Kirschstiel verknoten.

Was tun Sie, obwohl es unvernünftig ist?

Einen Kirschstiel mit meiner Zunge verknoten. Und vielleicht trage ich auch zu viele Batikkleider.

Welcher historischen Person würden Sie gerne begegnen?

Jesus Christus, Mutter Teresa, Martin Luther King.

Tragen Sie Schmuck? Und eine Uhr?

Meinen Verlobungsring und Ohrringe. Aktuell trage ich auch eine Kette, die mir mein Verlobter geschenkt hat. Ich mag Schmuck wirklich gerne, leider geht das bei der Arbeit nicht. Eine Uhr habe ich noch nie getragen. Keine Ahnung, wie ich das vor der Zeit der Handys gemacht habe, aber ich habe mich ja zurechtgefunden.

Haben Sie einen Lieblingsduft?

Den Geruch, wenn ich jemanden umarme.

Was war Ihr schönstes Ferienerlebnis?

Vor einigen Jahren kamen meine Eltern nach Paris, das war großartig. Ich war für die Modewoche da, es gab eine Party anlässlich meiner 30 Jahre in der Mode, und ich hatte Geburtstag. Das war vor der Pandemie und ein großer Spaß.

Mehr zum Thema 1/

Auf welchem Konzert waren Sie zuletzt?

Ich war lange Zeit nicht mehr auf einem Konzert, das letzte war Paul McCartney.

Was fehlt Ihnen zum Glück?

Absolut gar nichts. Ich bin komplett glücklich.

Was trinken Sie zum Abendessen?

Ich trinke keinen Alkohol. Deshalb: Mineralwasser.