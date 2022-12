Kunst von der KI : Wie sexistisch ist die Foto-App Lensa?

Aktualisiert am

Bewegt man sich in den sozialen Medien, kommt man nicht um sie herum: künstlerisch anmutende Porträts von Usern, die mal als Comic-Held, mal als ätherische Fee erscheinen. Hinter dem Hype steckt die App Lensa, die mittels Künstlicher Intelligenz (KI) Porträts der Nutzer erstellt.

Die App Lensa, die es schon seit Ende 2018 gibt, ist eigentlich eine Fotobearbeitungsapp fürs Handy, die Bearbeitungen wie Retuschen und das Einfügen von bunten Hintergründen deutlich vereinfachen sollte.

Ende November hat das Unternehmen Prisma Labs seine Bearbeitungsapp um die Funktion „Magic Avatar“ ergänzt, und seitdem liegt sie an der Spitze der Download-Charts. Über zehn Millionen Mal wurde sie im Google Play Store heruntergeladen, im App Store von Apple ist sie die Nummer eins der am häufigsten heruntergeladenen Apps in der Kategorie Foto und Video.

Umsatzstärkste App in den USA

Obwohl die App kostenlos ist, zählt sie in den Vereinigten Staaten inzwischen als die umsatzstärkste: Nach Angaben der Analyse-Firma gaben US-Kunden in den ersten fünf Dezembertagen 8,2 Millionen Dollar in der App aus.

Das Erstellen der Avatare kostet nämlich je nach Paketgröße bis zu 15 Euro. Ein Paket kann 200 Bilder enthalten. Der Nutzer bezahlt, bevor der Nutzer weiß, welche Bilder die KI generiert hat. Zwar gibt es auch ein Jahresabo, das für einige Funktionen benötigt wird, die „Magic Avatars“ müssen aber immer extra bezahlt werden.

Im Hintergrund von Lensa arbeitet die Bildgenerator-KI Stable Diffusion, die eigentlich kostenlos und für jeden zugänglich mit einem Text-zu-Bild-Modell fotorealistische Aufnahmen erstellt. Stable Diffusion nimmt dazu Milliarden Bilder aus dem Internet als Ausgangsmaterial.

Idealtypische westliche Vorstellung von Schönheit

Um einen „Magic Avatar“ erstellen zu können, muss der User die KI mit Porträtfotos von sich füttern. Daraus erstellt sie dann Bilder in verschiedenen Stilen, zum Beispiel als Comic oder als Aquarell, mal realistisch, mal als Fantasy-Charakter. Die Vielfalt scheint grenzenlos.

Gemein ist allen Ergebnissen aber, dass sie die Personen sehr vorteilhaft darstellen. Unebenheiten werden geglättet, die Haut scheint prall und faltenfrei, die Lippen und das Haar sind voll. Kurz: Die Porträts entsprechen der idealtypischen westlichen Vorstellung von Schönheit. Nicht nur deshalb stehen viele der generierten Bilder in der Kritik.

Vor allem weibliche Nutzer der App beschweren sich, dass ihre von der KI produzierten Bilder sehr sexualisiert sind. Viele Frauen werden in knappen oder figurbetonten Outfits mit großen Brüsten gezeichnet, auch wenn die eingespeisten Fotos kaum mehr als das Gesicht zeigten. Die Blicke und Posen sind oft lasziv-suggestiv.

Hypersexualisierung von Frauen

Einen Extremfall beschreibt Autorin Olivia Snow im Technologiemagazin „Wired“: Sie hat die App mit Kindheitsfotos gefüttert und daraufhin Nacktbilder zurückbekommen. Auf Anfrage der F.A.Z., wie es dazu kommen kann, weist Prisma Labs lediglich auf die Nutzungsbedingungen hin, die festlegen, dass die App nicht für die Bearbeitung von Kinderbildern oder Nacktheit gedacht ist.