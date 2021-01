Begegnungen mit Masucci sind immer intensiv – ob man ihn persönlich in einem Hotel in Berlin trifft anlässlich von „Enfant Terrible“ oder auf einem kleinen Display in sein Hotelzimmer in London blickt. Man glaubt selbst durch das Telefon die physische Präsenz zu spüren, die er aus seinen Jahren am Theater mitgenommen hat. Auf die Bühnenerfahrung angesprochen, sagt er: „Das war eine Manie, die man am Theater hatte. Ich habe 30 Jahre Theater gespielt, ich war zwölf, als ich anfing, und ich war da immer ein Gesinnungstäter. Denn ich habe das Theater geliebt. Ich weiß retrospektiv nicht, wie ich das gemacht habe, wie ich jeden zweiten Tag abends fünf Stunden auf der Bühne stehen konnte, und morgens wieder proben, in dieser kompletten Selbstausbeutung. Ich habe so viele Filme und Geld und Rollen abgelehnt und weggetan, weil ich einfach dachte, ich bin da, wo die Texte sind. Das ist besser als im Fernsehen, wo es die Texte nicht gibt. Bis irgendwann Texte und Rollen kamen, die das ausgleichen konnten. Denn ich kann mir nicht vorstellen, meinen Beruf zu machen, ohne eine Erfahrung zu machen.“

Der Selbstausbeutung hat Masucci allerdings früh einen Riegel vorgeschoben. Er spricht mit viel Anteilnahme über Kollegen, die unter dem Lockdown der Kultur schwer zu leiden haben. Er macht aber auch deutlich, dass er selbst von jungen Jahren an dafür gesorgt hat, dass er die nötige Absicherung hat, um in dem harten Metier zu bestehen. „Mein Vater hat mich damals immer gefragt: Was verdienst du? Da hatte der noch sein Restaurant. Ich habe damals, glaube ich, 1600 Euro netto oder so bekommen. Als er das gehört hat, hat er gesagt: Komm doch bei mir Pizza machen, da verdienst du mehr. Das hat mich derart getroffen, dass ich gesagt habe, ich will raus aus dem Vertrag am Stadttheater.“