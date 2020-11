Nachhaltig konsumieren : Wir Irgendwie-Öko-Bewussten

Einer der ersten Läden, den Anneke Holst nach dem Lockdown im Frühjahr ansteuerte, war Birkenstock in der Düsseldorfer Fußgängerzone. Holst war nach Schlappen für den Sommer zumute. Sie wusste genau, welches Modell es sein sollte. Die Korksandalen trägt sie, 32 Jahre alt und in der Produktentwicklung eines Konsumgüterkonzerns tätig, seit ihrer Kindheit. Wenn Anneke Holst und ihre Familie in den vergangenen Jahrzehnten die Sohlen der Sandalen irgendwann heruntergelaufen hatten, dann funktionierten sie die alten Paare um, zu Hausschuhen für ihr Ferienhaus in Bayern. Beim Schuhekaufen in diesem Frühjahr kam Holst mit der Verkäuferin ins Gespräch, die ihr erzählte, dass sie ihre alten Paare vorbeibringen und jeweils zum Preis von 20 bis 40 Euro aufarbeiten lassen könne.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Als Holst beim nächsten Besuch in Bayern war, packte sie eine Tasche mit den alten Sandalen der Familie. Es standen Geburtstage an. „Die Reparatur der Sandalen wollte ich meinem Vater und meiner Schwester schenken“, sagt Holst. „Sie mögen auch keinen Kram, den man hinterher wegschmeißt.“