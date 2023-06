Nur nach Liste packen

Nachdem ich jahrelang immer zu viele Anziehsachen mitgenommen hatte, habe ich seit einiger Zeit eine Liste in der Innentür des Kleiderschranks hängen, auf der das vermerkt ist, was ich brauche. Nach einem Urlaub hatte ich vieles ungebraucht wieder in den Koffer getan. Das habe ich zu Hause beiseitegelegt und den Rest gezählt. Es war sehr viel weniger, als ich dachte. Mit drei damals noch kleinen Kindern bestand ich immer auf einer Waschmaschine im Ferienhaus; Spülmaschine war nett, aber nicht nötig. Schon dadurch reduzierte sich das Nötige. Jetzt packe ich konsequent nach Liste.

Giulia Neubarth, Stuttgart

Mit nur sieben Kilogramm durch Asien

Ich habe beim Kofferpacken das­selbe Prinzip wie beim Reiskochen: Nimm immer ein bisschen weniger (mit), als du denkst. Bei Reisen mit dem Flugzeug nehme ich möglichst immer nur Handgepäck mit und muss mit Kleidung und Equipment gut haushalten. Wenn man sich genug Zeit zum Planen und Packen nimmt, klappt das super. Meine Tour durch Thailand und Kambodscha im Juli werde ich mit einem nur sieben Kilogramm schweren Rucksack bestreiten, um bei den Flügen keine Gefahr zu laufen, dass mein Gepäck verloren geht. Natürlich habe ich hier nicht jeden Tag ein anderes tolles Outfit an, werde aber eine kleine Tube Waschmittel mitnehmen, um zwischendurch die wichtigsten Teile reinigen zu können.

Sophie Grages, Braunschweig

Kleidung in Plastiktüten sortiert

Anlässlich einer geplanten Bootsfahrt als Jugendlicher bekam ich den Packtipp, alle Kleidungsstücke in Plastikeinkaufstüten zu verpacken. Das verhindere die Feuchtigkeitsaufnahme. Es ergaben sich einige weitere Vorteile, wie schnelleres Ver­­stauen im Rucksack oder Koffer. Die Einordnung am Zielort (im Schrank etc.) sowie die tägliche Entnahme waren wesentlich einfacher. Die Wäsche war zusätzlich geschützt. Die Tüten sind wiederverwendbar, sodass ich seit mehr als 60 Jahren nur so auf Reisen gehe.

Angelo Scordialo, Erzhausen

Hartschale hält dicht, Taschen kann man quetschen

Wir reisen seit einigen Jahren nur noch mit mehreren ähnlichen Taschen, von der Firma Bric’s, in verschiedenen Größen und cognacfarbenem Leder. Man kann sie im Cabrio auch mal hinter den Sitzen etwas quetschen, wenn man mehr Platz benötigt. In früheren Jahren, auf vielen Self-Safaris im Allrad-Wohnmobil im südlichen Afrika, haben wir stets Hartschalenkoffer verwendet, die sind dicht gegen Staub und Matsch in der Steppe und im Busch. Das empfiehlt sich, wenn man auch nach zwei Wochen noch saubere Wäsche anziehen will.

Wolfgang Schürmann, Heckenbach

Ein Rucksack für alles

Ich nutze seit einigen Monaten einen 45-Liter-Travel-Backpack von Peak Design als Everyday-Backpack zum Pendeln zur Arbeit, aber auch für längere Reisen bis zu einer Woche. Der Rucksack bietet Platz für Kleidung und Accessoires und lässt sich auch so konfigurieren, dass er 35 oder 30 Liter fasst. Gamechanger waren hier soge­nann­te Pouches, also einfache Taschen, in welche Wäsche im Ruck­sack sortiert abgelegt werden kann. Teilweise kann man die so einsortierte Kleidung auch noch mit Reißverschlüssen oder Bändern komprimieren, sodass mehr Platz im Rucksack ist.

Daniel Konrad, Heiligenstadt i. OFr.

Mehr zum Thema 1/

Dem Seesack hinterherfahren

Als Kind sind wir mit der Familie immer mit einem Seesack verreist. Alles wurde reingestopft und am Urlaubsort an der Ostsee aus dem Auto geholt und ausgepackt. Jetzt fahren wir seit Jahren mit unseren sieben Enkelkindern nach Hiddensee. Mit Bus, Bahn und Fähre. Wir packen den Seesack, schicken ihn nach Hiddensee und fahren entspannt hinterher. Es passt viel rein, wenn man geschickt stopft.

U. Bärsch, Hamburg