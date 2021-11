Jetzt stehen der Künstler und sein Gießereichef beisammen und betrachten gemeinsam die Figur, die Meese zufolge das Böse ansaugen und in Gutes verwandeln kann, Religion, Politik, Ideologie, aber noch viel mehr. Ein erstes programmatisches Manifest zum Thema hat Meese schon mitgebracht, und das ist erst der Anfang. Er sei selbst beglückt, wie sehr ihn seine eigene Arbeit zum Nachdenken anrege, sagt Meese. Auch Hermann Noack IV. ist voll des Lobs. „Unfassbar. Du hast ganze Arbeit geleistet. Jetzt ist es, wie es sein muss.“

Fragt man Jonathan Meese, warum er seit vielen Jahren mit der Firma Noack zusammenarbeite, spricht er von „Werkstätten der Kunst“ und davon, dass er hier mit Menschen zu tun habe, die zugleich Profis und Kinder seien, so wie er selbst. Er rühmt das natürliche Verhältnis zueinander: „Die nehmen mich so, wie ich bin. Die wissen, wie sie mit mir arbeiten können. Man hat ja eine Geschichte.“

Und die Geschichte geht weiter. Was die Firma Noack angeht, wird es zwar keinen Hermann V. geben. Noack und seine Frau, die Künstlerin Anna Bogouchevskaia, haben vielmehr zwei Töchter, die demnächst mit der Schule fertig werden, und was auch immer sie dann studieren wollen – der diversifizierte Betrieb wartet auf sie. Der Firmenchef klingt zufrieden, wenn er sagt: „Es ist eine Menge da, womit man was Schönes machen kann.“

Zunächst jedoch stehen in der Patina-Werkstatt zwei von der Kunst berauschte Profis, vergnügt wie kleine Kinder. „In 50 Jahren werden wir zusammen hier sitzen und uns freuen, was gemeinsam entstanden ist“, sagt Jonathan Meese. Hermann Noack schaut ihn an. „Bist du sicher, in 50?“ Meese blickt zurück. „In 100", ruft er und bricht in schallendes Gelächter aus.