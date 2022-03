Laurie Shapiro driftet gerne in spirituelle Welten ab. Also versetzt die Amerikanerin auch Männer in psychedelische Umgebungen. Wird der Protagonist ihres Gemäldes „Lucky Charms“ gerade herumgewirbelt, so wie die Katze, die da durchs Bild fliegt? Lecken Feuerzungen an dem armen Brillenträger? Weit gefehlt! „Beide sehen glücklich aus“, sagt Shapiro. Sie habe ihre Katze und ihren Freund in einem besonderen Moment dargestellt. Grün, Purpur und Orangegelb sollen die weiblichen Seiten hervorheben. Ein Mann, sagt sie, soll so stark sein, sich auch schwach zeigen zu können.