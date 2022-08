Plüschoffensive : Ganz so, als wären sie Menschen

Es ist eine Sache von wenigen Sekunden, aus der Situation heraus. Ganz ungeplant, ganz zwanglos. Die Getränke sind bereits bezahlt, eine der beiden jungen Frauen hat den Rucksack geschultert und ihren weißen Fahrradhelm in die Armbeuge gehängt, sie ist abfahrbereit. Doch dann entdeckt sie neben dem Eingang des Burger-Ladens ein gelbes Damenfahrrad, Holzkiste statt Korb. Es schaut ein bisschen vergilbt aus, wird schon so einigen Unwettern getrotzt haben. Aber es ist perfekt für ein Foto. Perfekt für Larry, einen kleinen, vielleicht 20 Zentimeter großen Plüsch-Hummer.

Das Stofftier wird in die Kiste gelegt. Der Hummer ist zu klein, eine Stütze muss her. Die junge Frau nimmt ihren Helm, legt ihn in die Kiste und setzt den kleinen Hummer oben drauf. Drollig schaut das aus. Die junge Frau bückt sich leicht, zückt ihr iPhone und macht zwei Fotos. Sie packt den Hummer wieder ein, nimmt den Helm in die Hand. Das war’s. Was jetzt noch fehlt: die Caption, die Bildunterschrift für Instagram. Aber die wird der jungen Frau und ihrer Freundin, die hier alles beobachtet hat, schon noch einfallen.