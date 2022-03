Nach der „Ai Eiei“ : Wie ich die Documenta für mich gewinnen will

In diesem Jahr jährt sich zum zehnten Mal die Documenta 13 und damit auch unsere Kunstaktion Ai Eiei: Sie bestand darin, uns mit einem aus der Hose hängenden Ei vor Exponaten der weltberühmten Kasseler Ausstellung fotografieren zu lassen und so den heutigen Kunstbegriff herauszufordern. Zur Überhöhung der Aktion schrieben wir ein paar Jahre später einen Artikel darüber, ob das nun Kunst gewesen sei oder nicht.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Die Reaktionen waren kontrovers, gerade auch innerhalb der Redaktion, aber so muss es bei der Kunst ja auch sein. Immerhin: Heute mächtige Leute, die damals noch nicht ganz so mächtig waren, zeigten sich öffentlich angetan, etwa der heutige Chefredakteur der „Bild“-Zeitung.

Mit dem Artikel, der ein halbes Jahr vor der Documenta 14 erschien, verband sich auch die Hoffnung, dort, in Kassel, könnte womöglich Platz sein für eine solche Aktion, die direkt ins Herz der Ausstellung zielte. Aber von den Machern kam nie ein entsprechendes Signal.

Eine spätere Recherche zeigte, dass die Geschichte der Documenta voll ist von Initiativbewerbungen – sogar namhafter Künstler. So kam uns der Gedanke, derlei auch als noch nicht ganz so namhafter Künstler zu probieren, und zwar mit einem neuen Projekt.

Irgendetwas mit Corona

Schnell war klar, es musste etwas mit der Corona-Pandemie zu tun haben. So etwas läuft in der Kunst vermutlich wie bei den Journalistenpreisen. Da werden auch immer die Sachen prämiert, die sich thematisch im Hauptstrom bewegen. Also: 2015/16 was über die Flüchtlingskrise. Momentan was über die Pandemie.

F.A.Z. Newsletter Stil - Die schönen Seiten des Lebens Donnerstags um 14.00 Uhr ANMELDEN

Wir haben zu Hause seit längerem Schnelltests gesammelt, massenweise, aus einer vagen Ahnung heraus, wir könnten sie dereinst gebrauchen. Dass sie tatsächlich zur künstlerischen Bearbeitung taugen, zeigt das Beispiel der amerikanischen Sängerin Katy Perry, die Schnelltests, mit Blingbling verziert, als Ohrringe benutzt. Aber das ist letztlich Kunsthandwerk, nicht das, was wir wollen.

Mehr zum Thema 1/

Unser Blick fiel auf eine andere unserer früheren Installationen: eine Art Skyline, gefertigt aus aufgestellten weißen Steinen, die das Mittelmeer in Jahrtausenden zu Rechtecken geschliffen hat und die es unserer Kenntnis nach so nur an einem Strand in Sizilien gibt. Wie wäre es nun, wenn wir jeden zweiten weißen Stein durch einen weißen Schnelltest ersetzten?

Die Message

Gesagt, getan. Es sah gut aus – aber was wollten wir damit sagen?

Neuerdings ist es ja in Mode, dass Künstler ihre eigenen Werke rezensieren. Nun denn: Die Kombination aus Stein, von der Natur geformt, und Plastik, vom Menschen gemacht, spielt darauf an, dass Natur und Kultur immer weniger zu trennen sind, weil der Mensch immer mehr in die Natur ausgreift – ideale Bedingung für die Übertragung des Virus. Die Lösung des einen Problems (Tests für eine bessere Beherrschung der Pandemie) wirft dabei wie so oft sofort ein neues auf (Plastikmüll).

In unserem Werk gibt es aber auch Hoffnung: Die Tests sind allesamt negativ – bis auf einen. Just bei dem handelt es sich um einen Schwangerschaftstest. Das könnte als Hinweis darauf gelesen werden, dass in der Pandemie eben nicht alles düster ist – und dass dort, wo, frei nach Hölderlin, das Sterben um sich greift, auch das Leben sein Haupt erhebt.