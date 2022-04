Sie lebt allein hier, aber sie fühlt sich deswegen keineswegs isoliert. „Ich habe das Glück, liebenswerte Nachbarn zu haben“, sagt sie mit einem Lächeln. Sie greifen ihr von Zeit zu Zeit bei kleinen Hilfsarbeiten unter die Arme, und sie lädt sie regelmäßig zu sich ein. Niemals würde sie ihr charmantes Häuschen gegen etwas Funktionaleres eintauschen. „Ich bin in einem Alter, in dem die Leute über nichts anderes reden, sie wollen sich alle Häuser kaufen, die keine Stockwerke haben. Über so etwas denke ich nicht nach.“ Das Treppensteigen ist vielleicht ein bisschen anstrengender als früher. Aber was macht das schon?

In einem anderen Leben hätte Christine wahrscheinlich ein anderes Haus oder sogar eine andere Region gewählt, die Bretagne oder die Ardèche zum Beispiel. Aber sie ist davon überzeugt, dass das Leben immer wieder Gelegenheiten bietet. „Oft passiert nichts, doch plötzlich geschieht etwas, und dein Leben nimmt eine andere Richtung.“ Manchmal liegt der Schlüssel zum Glück gerade darin, es nicht zu weit weg zu suchen. Christine hat es im Garten vor ihrem Haus gefunden.





ULRIKK UND ALEXANDRE: DIE LIEBE ZUM HOLZ IM HAUS ENTDECKT.

Ulrikk und Alexandre sind leidenschaftliche Sammler. Ihr außergewöhnliches Haus, das in Form und Farben an die Siebzigerjahre erinnert, liegt mitten in einem Wald in der Region Loiret im Norden Zentralfrankreichs. Es ist eine wahre Fundgrube, in der Objekte aus den Fünfziger-, Sechziger- und Siebzigerjahren, Wandteppiche und ethnische Skulpturen gekonnt miteinander kombiniert sind. Das Paar liebt Vintage-Objekte und machte den Handel damit irgendwann zum Beruf. Auf ihrem Blog mit dem sehr treffenden Namen „Le Strict Maximum“ diskutieren die beiden über Dekoration und Architektur, und ihr Etsy-Onlineshop bietet eine großartige Auswahl an Retro-Design.