Lange war es angekündigt, und darum hat irgendwann auch niemand mehr daran geglaubt. Doch Elon Musk hat Ernst gemacht und seine letzte Drohung in die Tat umgesetzt: Ach du Schreck, er ist weg! Also der blaue Haken, nicht Musk.

Johanna Dürrholz Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt".

Den Haken kann künftig nur noch tragen, wer dafür acht Dollar monatlich zu zahlen bereit ist. Weil das wiederum dazu führen kann, dass Leute sich zum Beispiel in Rihanna oder Sido umbenennen und bei „Twitter Blue“ (das ist der Acht-Dollar-Hakenservice) anmelden, ist die Verwirrung riesengroß. Wer ist die echte Rihanna? Die mit dem Haken? Oder die andere, mit 108 Millionen Followern? Von Verifizierung kann eben, wenn man sich den Status erkaufen kann, keine Rede mehr sein. Außer, Verifizierung bedeutet nicht mehr als: hat acht Dollar im Monat übrig. Die Sache hat also einen Haken.

Elon Musk hatte vorher angekündigt, von einigen Prominenten, die nicht bereit waren zu zahlen, die Kosten für den blauen Haken persönlich zu übernehmen. Eine nett gemeinte Geste. Nur ist zum einen vollkommen intransparent, auf wen dies aus welchen Gründen zutrifft. Klickt man auf einen blauen Haken, egal welchen, steht da immer bloß: „Dieser Account ist verifiziert, weil er Twitter Blue abonniert hat und eine Telefonnummer bestätigt hat.“ Es kann also bei eigentlich jedem Account sein, dass es ein „echter“ Promi ist, für den Elon Musk eine Ausnahme gemacht hat – oder dass jemand wirklich Geld bezahlt.

Auch Deutsche unter den Opfern

Zum anderen ist es vielen Prominenten (oder solchen Nutzern, die zumindest eine gewisse Anzahl an Followern vorzuweisen haben) augenscheinlich äußerst peinlich, mit Twitter Blue auch nur in Verbindung gebracht zu werden, Gott bewahre, mit der Vorstellung, sie würden auch nur 80 Cent im Monat für einen lächerlichen Haken bezahlen.

So liest man nun allenthalben folgenden Satz von großen Twitter-Accounts: Ich war’s nicht! Und ich werde es auch nie gewesen sein! Es gibt auch Deutsche unter den Opfern: Zwischenzeitlich waren die Accounts von Jan Böhmermann, der Tagesschau und Karl Lauterbach von Musks Spenden-Haken betroffen.

Besonders berühmtes Beispiel ist der Autor Stephen King. Selten um den Einstieg in eine politische Debatte verlegen (er twitterte jüngst: „Es wurde schon gesagt, aber man sollte es wiederholen: Wenn Männer schwanger werden könnten, wäre Abtreibung ein Sakrament“), hat sich King auch in der Twitter-Haken-Sache nie zurückgehalten und von Anfang an angekündigt, er wolle nicht zahlen.

Vor wenigen Tagen dann twitterte er: „Mein Twitter-Account sagt, ich habe Twitter Blue abonniert. Habe ich nicht. Mein Twitter-Account sagte, ich habe meine Telefonnummer gegeben. Habe ich nicht.“ Besonderer Cringe-Moment: Elon Musk höchstselbst antwortete King: „Gern geschehen, namaste“. Daraufhin machte Stephen King einen vernünftigen Vorschlag: Ob Musk nicht die acht Dollar lieber spenden wolle? An die Ukraine? Woraufhin Musk erwiderte: „Ich habe 100 Millionen Dollar an die Ukraine gespendet. Wie viel haben Sie gespendet?“ Den blauen Haken indes hat King behalten.