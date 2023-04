Tiktoker treten auf der Plattform in Livematches gegeneinander an, bei denen es darum geht, wem mehr Geld gespendet wird. Kritiker sagen: Den Followern wird so Geld aus den Taschen gezogen – und zwar nicht gerade wenig.

Dreimal tippen! Hand weg! Alle zusammen! Tippen, Leute!“ Auf der linken Bildschirmseite zu sehen: „barrelo_live“, ein Tiktoker mit rund 660.000 Followern. Auf der rechten Seite: „arafatabouchakerr“, der Berliner Clanchef Arafat Abou-Chaker hat knapp 257.000 Follower. Die beiden befinden sich Ende Februar in einem Tiktok-Livebattle. Von Tiktok selbst werden diese Battles auch Livematches genannt. Hier duellieren sich bekannte Internetgesichter auf der Unterhaltungsplattform.

Das Ziel: mehr Geschenke bekommen als das an­dere Team. Dafür feuern sie ihre Community an. Diese wiederum sendet animierte Ro­sen, Hüte und Schatzkisten. Je mehr dieser virtuellen Geschenke eintreffen, desto mehr schwellen die roten und blauen Balken über den Köpfen von Barrelo und Abou-Ckaker an. Barrelo feuert seine Com­munity nicht nur an, wie oben zitiert, er macht auch Versprechungen: „Meine Top-drei-Supporter werden überall ge­pusht. Instagram, Tiktok, wo ihr wollt. Ich folge euch überall.“ Sein Ziel: von seinen Followern in fünf Minuten so viele Ge­schenke zu erhalten wie möglich. Wer verliert, also am wenigsten Spenden erhält, wird bestraft und muss sich bei manchen Tiktokern je nach Absprache zum Beispiel Ohrfeigen geben oder eine Zitrone im ­Auge ausdrücken.