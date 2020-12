F.A.Z. Magazin-Titelbilder : Welches ist am schönsten?

Hach, da kriegen wir doch gleich Sehnsucht nach dem Sommer: In der Abendsonne in kurzer Hose und T-Shirt am nördlichen Main-Ufer entlang flanieren, vom Eisernen Steg aus die Frankfurter Skyline bestaunen, unterwegs noch ein Eis oder kühles Bier holen und das Leben genießen. Maximilian von Lachner hat für den Titel unseres Augustheftes einen perfekten Sommertag eingefangen.

Gleich 16 Mal lag das F.A.Z. Magazin in diesem Jahr der Zeitung bei. Sternekoch Christian Bau machte uns mit dem ersten Gang seines Paris-Tokio-Menüs Lust auf mehr, Rapperin Loredana zog uns auf der Februar-Ausgabe in ihren Bann. Mit Schauspielerin und Moderatorin Heike Makatsch hingen wir während des ersten Lockdowns bei ihr zu Hause in Berlin ab. Sie zierte übrigens die 100. Ausgabe des F.A.Z. Magazins.

Ein ganz besonderes Schmuckstück war auf dem Cover unseres Mai-Magazins zu sehen: Die feingliedrige Kette mit dem Schutzengel-Amulett, fotografiert von Frank Röth, hat Rhein-Main-Redakteurin Patricia Andreae ihrer Tochter geschenkt, bevor diese für ein halbes Jahr nach Kanada aufgebrochen ist. Entworfen haben es zwei in Frankfurt ansässige Goldschmiedinnen.

Doch jetzt entscheiden Sie. Welches Titelbild aus diesem Jahr gefällt Ihnen am besten? Der Sänger Heino auf der Oktober-Ausgabe? Oder Schauspieler Jonas Nay auf unserem Männerheft? Oder doch der Dackel auf dem Dezember-Cover?

Stimmen Sie ab: