Sorry sorry sorry, wir sind etwas spät dran! Doch nun ist in diesem Jahr doch noch ­etwas eingetreten, das wir lange ver­loren glaubten: Ein Sommer, wie er früher einmal war. Also nicht mit Sonnenschein von Juni bis September, sondern mit schön vielen verregneten Augenblicken – Momente, die wir angesichts der globalen Erderwärmung schon abgeschrieben hatten. Trotzdem: Ein Sommerhit im Regen, das passt irgendwie nicht. Also haben wir das getan, was Journalisten im Sommerloch gern tun: abgewartet.

Und kaum ist es kurz mal wieder richtig schön schwül und drückend, steigt auch schon die Lust auf Aperol Spritz im Schatten und eine ordentlich dröhnende Bluetooth-Box mit, klar, dem richtigen Sommersong. Welcher Song stimmt Sie in diesem Jahr auf Sommer ein? Bei welchem Lied müssen Sie einfach mitsingen? Welche Melodie zoomt sie – wenn auch nur in Gedanken – mal eben an den Strand und wieder zurück? Kurzum: Was ist Ihr Sommerhit des Jahres 2023?

Dua Lipa oder doch Udo Lindenberg?

Da ist einmal Dua Lipa mit einem ihrer offensichtlichen Tanzhits, der noch dazu zum Soundtrack des großen Hypes dieses Sommers gehört: „Barbie“. Dua Lipa spielt in „Barbie“ übrigens selbst eine kleine Nebenrolle, als Meerjungfrau-Barbie. Und ihr Song „Dance The Night“ ist, wie sollte es auch anders sein, einer, auf den man Nächte durchtanzen kann.

David Guetta wiederum macht seiner Profession als Schönwetter-DJ alle Ehre und schafft es auch in diesem Jahr, einen Song, der schon in den Neunzigern nicht besonders gut, aber ohrwurmträchtig war, einfach noch mal neu aufzulegen, inklusive Trash-Keyboard-Gedudel und obendrein mit Bebe Rexha, die in der 2023-Version nicht „blue“, sondern „good“ ist.

Janelle Monae wiederum hat auf ihrem im Juni erschienenen Album das Zeitalter der Lust für begonnen erklärt, und ihre Songs stehen ganz im Zeichen weiblichen und queeren ­Begehrens. „Water Slide“ klingt trotz überaus expliziter Verse einfach nur entspannt, wie der Soundtrack für einen Tag am See.

Das australische Elektro-Pop-Trio Pnau hat sich ebenfalls Bebe Rexha für eine Zusammenarbeit ausgesucht, dazu gesellt sich der puertoricanische Sänger Ozuna, und Pnau remixt in „Stars“ einen Song, der genauso anmutet wie das dazugehörige Video: wie ein Hubba-Bubba-Sommer.

Udo Lindenberg bleibt auch in diesem Jahr aktuell. Gemeinsam mit Apache 207 hat er schon vor einigen Monaten einen Song veröffentlicht, der aber auch durch den Sommer trägt: „Komet“ einfach in sternklaren Nächten auflegen – und auf Sternschnuppen hoffen.

Genauso jung geblieben und doch ganz anders ist Popstar Kylie Minogue. Auf „Padam Padam“ klingt sie irgendwie wie immer, höchstens ein bisschen trashiger, und trotzdem ist der Song schon wieder ein Hit, für einen verregneten Sommer im Club genau das Richtige.

Die amerikanische Songwriterin Olivia Rodrigo wird schon als neue Taylor Swift gehandelt – und als der Popstar, der Rockmusik wieder cool macht. „Bad Idea, Right?“ ist jedenfalls ein schöner Anfang für dieses ehren­werte Anliegen, und Rodgrigos selbst angegebene musikalische Einflüsse wie Paramore oder die White Stripes sind nicht zu überhören.

Welcher Song ist Ihr Sommerhit? Bis Sonntagabend können Sie hier abstimmen!