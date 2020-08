Kindernamen von Promis : Von tierisch inspiriert bis außerirdisch irritiert

Katy Perrys und Orlando Blooms Kind ist da: It's a girl! Und wem das „new bundle of joy“ (wie es in den Instagram-Glückwünschen heißt) noch nicht genug Grund zur Freude ist, der mag spätestens bei der ersten Nennung des Namens irritiert die Augenbraue hochziehen – Daisy Dove Bloom. Kein allzu alltäglicher Name, auch wenn man von Stars schon viel gewohnt ist. Die verrückten Namenskonstellationen, die in Hollywood, aber auch hier in Deutschland ab einer gewissen Prominenz gewählt werden, machen es Kindern voraussichtlich nicht leicht.

Kulturelle Diversität hat in den Vereinigten Staaten schon zu diversen Namensexperimenten geführt, die Kreativität, Persönlichkeit und Werte auszudrücken versuchen. Grundsätzlich gibt es nur wenige gesetzliche Maßstäbe für die Namenssuche, Restriktionen wie das Verbot von technisch nicht erfassbaren, weil zu langen, Namen oder von anstößig anmutenden Namen gibt es aber in verschiedenen Bundesstaaten. Andere wie Kentucky haben keine Gesetze zur Benennung des Nachwuchses.

Während in den fünfziger Jahren Babys meist noch sehr gebräuchliche Namen bekamen, nimmt die Namensvielfalt in den Vereinigten Staaten zu – nicht nur bei Promi-Kindern. Bis ins beginnende 20. Jahrhundert wurden etwa fünf Prozent der Neugeborenen mit dem zu dem Zeitpunkt verbreitetsten Namen versehen, inzwischen ist es nur noch etwa ein Prozent. Früher war es üblich, Namen zu wählen, die sich in die normierte amerikanische Kultur einpassten, inzwischen zeigt sich auch hier eine diverse, weltoffenere Gesellschaft.

Ab den sechziger Jahren trug unter anderem die Hippie-Bewegung dazu bei, mehr Wert auf Individualität zu legen. Das spiegelte sich auch bei der Namenswahl wieder, so ist es Eltern heute deutlich wichtiger, individuelle und hervorstechende Namen zu wählen: Von der Popkultur inspirierte Namen finden daher inzwischen regen Anklang, der Name „Arya“ aus der Serie „Game of Thrones“ wurde beispielsweise in den Jahren 2014 bis 2016 so oft gewählt, dass er 2016 zum beliebtesten weiblichen Vorname avancierte.

Auch Sonderzeichen und individuelle Schreibweisen sind gern genutzt, um das eigene Kind aus der Masse hervorstechen zu lassen. Eine britische Studie aus dem Jahr 2010 zeigte jedoch auf, dass eines von fünf Elternpaaren nicht mehr zufrieden war mit der Schreibweise oder ungewöhnlichen Wahl für den gewählten Babynamen. Der Individualität sind also offenbar Grenzen gesetzt.

Die verrücktesten Babynamen der Stars

Dieser Trend spiegelt sich auch bei den Stars wieder, die die individuelle Namenswahl auf die Spitze treiben. Einteilen lassen sich die Namen in verschiedene Kategorien, die der Namensgebung trotz alledem keine Grenzen setzen.

Die Früchte

Tief in den Topf der Namensinspiration griff schon vor rund 31 Jahren Bob Geldof, Musiker und Initiator der gemeinnützigen Live8-Konzerte. Seine Tochter benannte er nach dem Pfirsich: Peaches. Im Kontrast wirkt der Name jedoch fast normal, die Wahl für Peaches zweiten Vornamen fiel auf „Honeyblossom“, die Honigblüte.

Schauspielerin Gwyneth Paltrow und Chris Martin, Frontmann der Band Coldplay, griffen den fruchtigen Gedanken auf und nannten ihre Tochter „Apple“. Was genau sie zu dieser Wahl motivierte, ist nicht bekannt – individuell ist sie aber definitiv.

Die Pflanzen

Daisy Dove Bloom, das Gänseblümchen, reiht sich ein in die lange Liste von Promi-Kindern mit blumigen Vornamen. So nannte beispielsweise Rolling-Stones-Mitglied Keith Richards seine Tochter „Dandelion“, Pusteblume beziehungsweise Löwenzahn, Fernsehkoch Jamie Olivers Wahl fiel auf „Poppy“, die Mohnblume.

Silvester Stallone wiederum griff nicht zu gebräuchlichen Blumen, sondern in das Kräuterfach im Küchenschrank: Sein Sohn Sage ist benannt nach Salbei.

Die Tierischen